Copa Nacional de Clubes de OFI: Libertad se consagró campeón tras vencer a Sportivo Barracas

La Copa Nacional de Clubes de OFI tiene definido a su campeón y se trata de Libertad que se impuso por 2-0 ante Sportivo Barracas jugando como visitante y de esta forma sentenció la llave con un 3-0 a su favor que le valió la consagración en la Divisional A.

El equipo de San Carlos, que ya había ganado 1-0 como local, viajó a Dolores para repetir la victoria en el Estadio Eduardo L. Piazze que observó los goles de Marcelo Martínez a los 37 minutos de juego y de Matías Tavares cuando el reloj marcaba que se jugaban 54 minutos de partido.

Se trata de la quinta consagración para el equipo carolino que además tuvo la particularidad de lograr el título 20 años después del último que había cosechado en 2006 que en aquella ocasión había sido el cuarto luego de ser campeón en los años 1998, 1999 y 2000.

El equipo de Gerardo Cano también tiene en su haber que la consagración fue de forma invicta ya que no perdió ninguno de los partidos que disputó. A saber, se clasificó líder en su grupo luego de ganar cuatro partidos y empatar los otros dos en una serie junto a Barrio Olímpico de Minas, Lavalleja de Rocha e Ituzaingó de Punta del Este.

En la fase eliminatoria, le ganó los dos partido a Lavalleja por 1-0 y 5-0, en los cuartos de final eliminó a Porongos tras el 1-1 en la ida, el 2-2 en la vuelta y la victoria por penales. En las semifinales, Ferro Carril fue su rival y también lo dejó por el camino a través de los penales, mientas que en a final no fue necesaria esa definición al superar de forma contundente por 3-0 a su rival.