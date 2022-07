Copa AUF Uruguay: nueva semana con ocho partidos de alto voltaje en la fase uno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa AUF Uruguay continúa esta semana con ocho nuevos encuentros de la fase uno que ya dio a sus primeros cinco clasificados a la fase dos y esperan por conocer su rival.

Mar de Fondo, Paysandú FC, Deportivo Colonia, Rio Negro (San José) y Deportivo Italiano son los equipos que ya se aseguraron jugar una fase más de la primera edición del certamen.

La particularidad de los juegos de esta semana es que tendrán varios equipos históricos y muchos que hoy están en la Segunda División del fútbol uruguayo.

Y es que Central Español, Sud América, Cerro, Bella Vista o Rampla Juniors tendrán actividad en esta competencia, aunque solamente el papal ya jugó al dejar por el camino en fase preliminar a Oriental de La Paz.

Los cruces de esta semana en Copa Uruguay:

MIÉRCOLES 13 DE JULIO:



- Tacuarembó vs. Central Español | 18:00 - Raúl Goyenola (Tacuarembó)



- Universitario de Salto vs. Sud América | 20:00 - Dickinson (Salto)



- Durazno FC vs. Cerro | 20:00 - Silvestre Landoni (Durazno)



JUEVES 14 DE JULIO:



- Alto Perú vs. Juventud | 13:30 - Parque Palermo (Montevideo)



- Potencia vs. La Luz | 15:00 - A Confirmar



- Bella Vista vs. Rampla Juniors | 20:00 - Nasazzi (Montevideo)



- Palermo de Rocha vs. Piriápolis | 20:00 - Sobrero (Rocha)



- Lavalleja de Minas vs. Atenas | 20:00 - Juan A. Lavalleja (Lavalleja)