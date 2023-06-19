Conflicto en Bélgica: Courtois se fue de la concentración tras no haber sido nombrado capitán ante Austria

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois, frustrado por no haber sido nombrado capitán el sábado contra Austria, decidió no desplazarse hacia Estonia con su selección para disputar un partido de clasificación a la Eurocopa de Alemania 2024, según explicó este lunes Domenico Tedesco, su director técnico.

Por la ausencia de Kevin De Bruyne, capitán habitual, fue el delantero Romelu Lukaku el que lució el brazalete el sábado.

"Después del partido (contra Austria), Thibaut me dijo de repente que quería hablar conmigo y me dijo que volvía a su casa porque estaba decepcionado y se sentía insultado", dijo este lunes Tedesco.

"Para mí es el mejor portero del mundo. Lo aprecio, como portero y como ser humano. Estoy sorprendido porque se haya sentido ofendido y decepcionado", añadió el técnico alemán en rueda de prensa.

"En marzo decidimos que Kevin sería el capitán y que habría dos vicecapitanes: Lukaku y Courtois. Les hablé antes del partido debido a la ausencia de Kevin. Para Austria sería Lukaku el capitán y para Estonia Courtois. Este último me dijo tras el partido que ya no estaba de acuerdo", concluyó Tedesco.

Según los medios belgas, los compañeros del arquero del Real Madrid se sorprendieron por su decisión.

"Es una situación lamentable. Me gustaría que Thibaut estuviera ahí, pero el proceso del grupo es más importante. Y ahora se ha visto perturbado, habrá que buscar una solución", señaló este lunes el zaguero Jan Vertonghen, el jugador con más partidos en la selección belga.

Sin Courtois, el portero de Bélgica contra Estonia el martes será Mats Sels, del Estrasburgo.

El arquero del Real Madrid festejó el sábado en Bruselas ante Austria (1-1) su 100º partido como internacional.

