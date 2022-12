La confesión de De Paul sobre los días previos a los cuartos de final: "Me iba a dormir sin saber si al otro día iba a poder entrenar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodrigo De Paul fue uno de los jugadores de la selección argentina que llegó con lo justo al encuentro de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos y tras la clasificación a semifinales contó lo que vivió los días previos al encuentro: "Otamendi es uno de los pocos que sabe lo que yo pasé estos tres días, él estaba ahí en la habitación conmigo, trabajé hasta cualquier hora de la noche con el trabajo que tenía que hacer porque hoy quería estar", inició.

Respecto de la información que se filtró a nivel mediático respecto de que no estaba al cien por ciento físicamente y sobre los rumores de un posible desgarro, afirmó: "Nos dio mucha bronca que se filtre una información no solo por la información, sino que mucha gente decía que yo estaba desgarrado, que me perdía todo el Mundial, y no solo tenía que cargar con el peso de intentar llegar hoy, sino también tranquilizar a mi familia, a mis amigos, que yo no les había dicho nada".

"Pero mis compañeros merecían que yo de lo que de y ellos hicieron el trabajo más duro", agregó. Preguntado acerca de qué sucedió en la habitación de la concentración en los días previos, donde tuvo que prepararse especialmente, dijo: "He trabajado muchas horas, hasta cualquier hora de la noche, me iba a dormir sin saber si al otro día iba a poder entrenar. Para mí jugar unos cuartos de final de un Mundial con esa camiseta era lo más importante. Escuchando consejos y ahí estuvieron los que digo siempre: mi familia, mi novia, que pobrecita la llamaba a cualquier hora y ella estaba ahí del otro lado, me veía cómo me ponía, pero ahí bancó siempre. Ellos (sus familiares, su pareja y amigos) deben estar disfrutando a la par nuestra así que estamos muy felices".

Sobre la semifinal ante Croacia expresó: "Es difícil de creer que vamos a jugar una semifinal, nosotros teníamos el objetivo de venir el primer día e irnos el último, creo que lo hemos logrado hoy. Estamos entre los cuatro mejores, hemos sido campeones de américa en el Maracaná, hemos hecho una Eliminatoria increíble, rompimos el récord de partidos invictos (en la selección argentina) y creo que seguimos escribiendo la historia, páginas tan importantes para la historia de nuestro país y ahora nadie nos quita la ilusión".