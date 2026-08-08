Con una asistencia de Federico Valverde, Real Madrid ganó un amistoso preparatorio para la temporada 2026-2027

Real Madrid continúa con su preparación de cara a la temporada 2026-2027, ya que derrotó 2-1 Ferencvárosi en Budapest, Hungría. Federico Valverde, que portó el brazalete de capitán del equipo, jugó desde el vamos y dio una asistencia para que el Merengue encaminara la victoria.

En el final de la primera parte el elenco español logró abrir el tanteador. Tras un tiro de esquina del turco Arda Güler, la pelota le llegó a Alexis Ciria, quien volvió a mandarla al corazón del área y Mario Rivas decretó el 1-0 en el minuto 40.

¡¡DE PALOMITA AL GOL!! Ciria tiró un centro fenomenal y Mario Rivas voló para marcar el primero de Real Madrid ante Ferencvaros en el partido.



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Ya en el complemento Real Madrid volvió a pegar y fue con una buena participación de Valverde. El Pajarito, que viene de disputar el Mundial 2026 con la selección de Uruguay, dio un buen pase al medio para que el juvenil Carlos Espí estableciera el 2-0.

¡MOMENTO SOÑADO! Fede Valverde asistió con un pase al medio y Carlos Espí firmó el 2-0 de Real Madrid vs. Ferencvaros en Hungría.



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Ferencvárosi movió la modorra al descontar rápido. Todo se originó con un buen desborde de Kristoffer Zachariassen por derecha, lanzó un centro y Kenan Kodro se anticipó a todos para vencer la resistencia del golero ucraniano Andriy Lunin y así descontar en el minuto 57.

SE ENCENDIÓ EL PARTIDO: Kenan Kodro arremetió dentro del área y anticipó para marcar el 1-2 de Ferencvaros vs. Real Madrid.



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Cabe destacar que este amistoso también le sirvió al portugués José Mourinho para probar futbolistas. Este es el segundo ciclo de Mou en la institución, debido a que su primera etapa en el conjunto español estuvo compuesta desde 2010 hasta 2013 donde ganó la Copa del Rey 2010-2011, LaLiga 2011-2012 y la Supercopa de España 2012.

Valverde, que disputó los tres encuentros de la Celeste en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, estuvo en cancha hasta el minuto 86. El técnico portugués lo sustituyó por el juvenil Diego Lacosta.

Federico Valverde en el partido entre Ferencvárosi y Real Madrid. Foto: AFP.

Según los datos que brindó SofaScore, el Pajarito dio una asistencia, tuvo una ocasión clara creada, dos pases claves, una intercepción, ganó uno de los tres duelos que tuvo y contó con una precisión del 93% en sus pases.

Los datos de SofaScore del partido de Federico Valverde.

Real Madrid sumó una victoria en su gira pensando en la temporada 2026-2027 en la que saldrá a busca ganar algo, ya que viene de dos campañas en las que no pudo sumar ningún título. Hecho que es preocupante para uno de los clubes más grandes del mundo.

Uno de los grandes objetivos que tendrá Mourinho es cortar la hegemonía del Barcelona en LaLiga de España, ya que ganó las últimas dos ediciones. Asimismo, volver a levantar la Champions League, el torneo por excelente del Real Madrid.