Con Salah de figura y sin Darwin Núñez, Liverpool derrotó a un golpeado Manchester City y encamina la Premier

Agencia EFE

Imparable toda la temporada, protagonista de 25 goles y 16 asistencias, pendiente aún de su futuro, Mohamed Salah "resolvió" este domingo la Premier League para el Liverpool, ganador por 0-2 frente al Manchester City y sacando una diferencia de ince puntos en la tabla sobre su inmediato perseguidor.

El delantero egipcio destrabó el asunto. Le bastaron dos chispazos suyos y de su equipo en el primer tiempo para inclinar la balanza para los Reds que se aprovecharon del vulnerable momento de los Ciudadanos que venían de quedar afuera de la Champions League en manos del Real Madrid y están lejos de la cima en el torneo local del cual son los actuales campeones. Con esta victoria, los de Anfield le sacan 11 puntos al escolta Arsenal.

El uruguayo Darwin Núñez, criticado por el entrenador Arne Slot tras el último partido, estuvo en el banco de suplentes y no tuvo minutos.

El primer gol pertenece a la innovación y a la estrategia a balón parado: el saque raso al primer palo de Alexis Mac Allister, el toque de primeras en diagonal al centro del área de Luis Díaz y el remate cómodo de Salah. El Liverpool se adelantó a los 14 minutos en el estadio Etihad para enfilar el vigésimo título liguero de su historia.

La precisión es irrebatible, la ejecución tampoco admite duda. Nada que ver con cómo defendió la jugada el Manchester City, expuesto a un daño que se intuyó rápidamente, con todos sus jugadores a contracorriente del balón y de la pizarra del grupo dirigido por Arne Slot. Tiene mérito el gol como demérito el equipo local, que se enteró tarde de todo.

El principio de fin del City y de la 'Premier'. Al aparente control del juego celeste, con un gol anulado por fuera de juego a Omar Marmoush a la media hora, se contrapuso un Liverpool con actitud, concreto cada vez que se propuso un ataque, sobre todo con la inspiración de un futbolista incontestable como Salah, que también regaló el 0-2 a Dominik Szoboszlai.

En 37 minutos, el partido estaba encarrilado, sino sentenciado. Son tiempos de cambio de ciclo. Ya no es el momento del City, sino del Liverpool, que aprovechó su ocasión con la determinación y el aspecto de un futuro campeón. El día antes había perdido el Arsenal, contra pronóstico por 0-1 con el West Ham. Una invitación al líder, que aceptó el regalo.

En una campaña transformada en transición, el City no está para competir contra los grandes rivales. El Arsenal lo goleó 5-1, el Real Madrid lo superó en su casa (2-3) y fuera (3-1) y el Liverpool transformó el terreno de juego del estadio Etihad en el escenario de la superioridad que ha demostrado durante toda la temporada sobre todos los demás.

Sin Erling Haaland, fuera de acción por lesión, no dispuso de una ocasión de verdad el Manchester City hasta el minuto 58, con un remate de Omar Marmoush. Demasiado poco para poner en duda la práctica victoria del equipo 'red', al que Ederson impidió el 0-3, en un derechazo de Luis Díaz, y que siente suyo el título de la Premier. El último data de 2020.