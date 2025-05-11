Con participación de Darwin Núñez, Liverpool tuvo todo para ganar, pero empató con Arsenal

El Liverpool, campeón de la Premier League, se durmió con dos goles de ventaja y el triunfo encarrilado y el Arsenal, aún con el segundo puesto en juego, lo aprovechó para empatarlo (2-2) gracias al brasileño Gabriel Martinelli y el español Mikel Merino, que hizo el segundo y más tarde dejó en inferioridad a los Gunners cuando se fue expulsado a diez minutos del final.

El Arsenal aún tiene que cerrar el subcampeonato. Acechado por el Newcastle, que ganó al Chelsea y que se situó a dos puntos, necesita victorias para conseguir su objetivo. Lo tuvo al final, con un tiro de Martin Odegaard en la penúltima acción del choque que salió fuera por poco.

El duelo mostró la situación de dos equipos con los objetivos principales cumplidos. Sobre todo el Liverpool, que se consagró semanas atrás y que ha celebrado su éxito en cada compromiso siguiente. Aún así, afrontó la visita a Anfield del Arsenal como un momento para marcar las distancias.

Los Reds tuvieron un arranque muy bueno y sometieron al Arsenal. Luis Díaz pudo abrir el marcador con un remate que puso a prueba por primera vez al arquero David Raya.

Pero el equipo local ya no perdonó más y en dos minutos encarriló el partido. Primero con un centro desde la izquierda de Andy Robertson que aprovechó Cody Gakpo para anticiparse a su marcador y vencer a Raya. Era el minuto 20 y el equipo local ya tomaba ventaja.

El segundo llegó un minuto después. En una contra perfecta. Un pase largo al espacio de Mohamed Salah llegó a la posición de Dominik Szoboszlai y este asistió a Luis Díaz, que convirtió con el arco libre.

Eran los mejores minutos del campeón, que pudo hacer más daño. Curtis Jones pudo hacer el tercero antes de la media hora, pero Raya sostuvo al Arsenal en partido antes del entretiempo.

Todo cambió después. Se durmió el Liverpool, muy superior al inicio, y el Arsenal despertó. Acortó distancias en el inicio de la segunda parte, con un centro de Leandro Trossard que remató de cabeza Gabriel Martinelli para poner el descuento.

Y el 2-2, en pleno crecimiento 'gunner', llegó en el minuto 70. Fue el premio a los méritos del equipo visitante. Un zapatazo de Odegaard pegó en el palo y Mikel Merino fue el primero en llegar al rebote.

Después de la expulsión, Liverpool fue en busca de una victoria que no llegó. Se le está haciendo largo el final de la temporada y el Arsenal lleva tres partidos sin ganar y tiene al Newcastle al acecho.

El uruguayo Darwin Núñez, que sería uno de los apuntados para salir del equipo en el próximo mercado, tuvo participación en Liverpool. El entrenador Arne Slot le dio entrada en lugar de Curtis Jones a partir de los 67 minutos del encuentro.

Por Agencia EFE