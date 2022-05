Colo Ramírez volvió a ser titular luego de casi tres meses, pero se sigue haciendo esperar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 27 de febrero, en el clásico por la cuarta fecha del Apertura, Juan Ignacio Ramírez había jugado su último partido como titular en Nacional. Una lesión lo tuvo un mes y medio afuera hasta que regresó el 7 de abril ante Bragantino por la Copa Libertadores, pero a esa altura ya había perdido el puesto a manos de Emmanuel Gigliotti.

Este sábado el Colo volvió a tener la oportunidad de jugar desde el inicio. De hecho fue la sorpresa en la alineación titular, porque los demás cambios que hizo Pablo Repetto se vislumbraban desde el viernes, aunque la presencia de Joaquín Trasante en el once se conoció unas horas más tarde, en la mañana del sábado.

Había cierta expectativa por ver qué podía dar el centrodelantero, sobre todo porque todavía está en deuda: no ha convertido ningún gol oficial con la camiseta tricolor. Y la verdad es que fue un pobre partido de quien fuera la gran contratación cuando se anunció su llegada en el verano. Entró muy poco en contacto con el balón y si bien esa no es una responsabilidad absolutamente suya, las pocas ocasiones en que recibió en el área no decidió bien.

Las estadísticas de DataFactory, proveedor de Ovación, son lapidarias: no realizó ningún tiro al arco; ni siquiera afuera. No ejecutó disparo alguno. El único casillero en el que tiene un número es en el de faltas, porque hizo dos. Ramírez jugó 52 minutos, cuando se fue reemplazado por Gigliotti y a decir verdad se esperaba que no saliera a jugar el segundo tiempo. Se fue molesto, pero no tanto por salir sino porque no le salió una. Habrá que seguir esperándolo, pero ojo cuando meta el primero.