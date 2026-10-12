Coates: "Hasta que tuviéramos chance íbamos a luchar; es positivo ganar así pero es mejor ganar de otra forma"

Nacional venció este domingo a Central Español por 1-0 con un golazo de Tiziano Correa por la décima fecha del Torneo Clausura y se metió en la pelea por el último torneo corto del año. Daniel Carreño mantiene su invicto y el capitán Sebastián Coates habló en zona mixta sobre el rendimiento del equipo.

"Creo que ahora las últimas fechas van a ser todas así. Muchos equipos nos jugamos muchísimas cosas en estos partidos que faltan. Sabíamos que iba a ser complicado", comenzó el zaguero. En este contexto, el capitán fue consultado de que más allá del merecimiento, hay partidos también a veces cuestiones de suerte, la que no los acompañó en partido como ante Juventud de Las Piedras, confesó: "Sí, sin hablar. Creo que ahora estamos en otro momento también y es positivo ganar así para el equipo, obviamente que para la gente y capaz que para nosotros en algún momento también es mejor ganar de otra forma, con más goles. Pero bueno, como dije, estos partidos sean así, ellos también se juegan mucho por el descenso, así que sabíamos que iba a ser así de complicado y teníamos que estar a la altura".

Respecto a la línea de 3 que está implementando Nacional y que ante Central compartió con Francisco Calvo y Luciano Fernández, Coates recordó que en el Sporting de Portugal jugó muchos años con esta formación. "Para mí es indiferente. Obviamente que en el partido pasado, Luciano y Tomás lo hicieron de gran forma y me ayudaron mucho a mí y en este partido Francisco y Luciano también estuvieron bien. Creo que defendimos y bueno, eso es lo importante también".

"Nosotros que lo vivimos el día a día sabíamos que hasta que tuviéramos la chance matemáticamente, íbamos a luchar. Dependíamos de resultados que se nos dieron en esta semana", añadió el capitán. Y cerró: "Lo importante era levantar nosotros, ganar los partidos, por momentos jugando bien, por otros momentos ganando, que eso era lo más importante".

"Se nos dieron algunos resultados pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, independientemente de lo que pase en los demás rivales, tenemos que enfocarnos en ganar nuestros partidos y hacerlo de la mejor manera y después veremos cuando termine el año si nos da para ganar la Clausura o si nos quedamos en el camino", concluyó.