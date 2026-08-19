Cinco jugadores de la Liga Uruguaya entre los mejores defensas, volantes y delanteros de Sudamérica según CIES

El prestigioso Observatorio del Fútbol CIES —que pertenece al Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES por sus siglas en francés: Centre International d'Etude du Sport)— publicó en las últimas horas datos de un reciente estudio que analizó el rendimiento de los jugadores de campo de las principales ligas del mundo, para "comparar su actividad, clasificarlos por posición y habilidades, y determinar sus perfiles técnicos", según explica la propia publicación.

En la misma realizaron una diferenciación por posición en el campo y por confederación, y en los top-10 de Sudamérica aparecieron cinco futbolistas que militan en la Liga AUF Uruguaya. Uno entre los 10 mejores defensas centrales, dos entre los mejores mediocampistas y otros dos entre los mejores atacantes.

Entre los 10 mejores defensas centrales del continente, en la posición número nueve aparece Mateo Rivero (21 años), espigado zaguero formado en Nacional y que ahora pertenece y defiende a Boston River. Esta temporada ya jugó 18 partidos entre Apertura, Intermedio, Clausura y Sudamericana, y convirtió un gol.

Entre los 10 mejores mediocampistas se destaca Facundo Muñoa en el tercer puesto, volante ofensivo de Boston River que lleva seis goles y tres asistencias en 21 partidos que acumula esta temporada. También aparece el argentino Leonel Roldán en el sexto puesto, mediocentro de Juventud de Las Piedras que lleva 27 partidos jugados en el año entre Apertura, Intermedio, Clausura, Sudamericana y fase previa de Libertadores. Convirtió dos goles.

Finalmente, entre los mejores atacantes del continente aparece el volante ofensivo de Peñarol, Leandro Umpiérrez, en el sexto escalón. Formado en las divisiones juveniles aurinegras, el maragato se volvió una pieza clave en el esquema de Diego Aguirre, y sobre todo cobró más protagonismo en su posición natural cuando faltó Leonardo Fernández por su lesión. Umpiérrez lleva tres goles y tres asistencias en 26 partidos esta temporada.

Asimismo, en el top-10 de atacantes también aparece Mariano Aguilera, extremo argentino que defiende Central Español. Lleva 18 partidos jugados esta temporada, entre los que convirtió un gol y dio seis asistencias.

Metodología de análisis

El estudio del CIES analizó distintas acciones técnicas de los futbolistas y las agrupó en seis áreas: juego aéreo, defensa terrestre, distribución, regate, creación de oportunidades y definición. A partir de esos datos, comparó el rendimiento de cada jugador con el promedio de los futbolistas de su posición y ajustó los resultados para hacerlos comparables entre las distintas posiciones y competiciones. En algunos casos, además, se ponderó el índice según los minutos disputados.