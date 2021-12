Plaza Colonia: Chiqui García dio pistas sobre el futuro de Dibble, Cebolla, Souza, Mele y Espinel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Clausura mantendrá la incertidumbre sobre su campeón hasta este sábado a la noche. Allí es cuando Plaza Colonia, campeón del Apertura, conocerá con quién disputará la o las finales por el trofeo del Campeonato Uruguayo.

Si bien el Pata Blanca intentó mantenerse con el mismo equipo hasta el final del torneo, perdió a algunos jugadores por el camino como el delantero brasileño Diogo de Oliveira (Pumas de México) y el zaguero Mario Risso (Nacional). Más allá de eso, sin importar qué pase en la definición del campeonato, Plaza busca sostener, y a su vez mejorar, su plantel y para ello ya comenzó a realizar movimientos.

Uno de los que se queda, al menos por ahora, es Santiago Mele, el arquero fue una pieza fundamental en el Apertura, logrando la valla menos vencida. Una fractura en el tercer metacarpo de su mano derecha no le permitió serlo en el Clausura, pero ya casi recuperado volvió a confiar en Plaza. "Firmó por un año más, hasta diciembre del 2022. Tenemos un vínculo espectacular con Santiago y con la gente que lo rodea", expresó el el gerenciador deportivo, Roberto "Chiqui" García, en una entrevista al programa Quiero fútbol (Sport 890).



Pese a que la lesión de Mele dicta de octubre de este año, se preveía que con un buen cuidado llegaría a la definición del campeonato ya recuperado. “Va a estar a la orden en la definición, vi el entrenamiento y no creo que ya sea titular este sábado, pero por lo que tengo entendido que estará en el banco. Hace unos días está haciendo arco, ya se probó y tiene 100% el alta, así que su participación será una decisión técnica”, añadió García sobre el golero de 24 años.

Consultado por la continuidad del entrenador, Eduardo Espinel, quien ha llevado al Pata Blanca a levantar el trofeo en dos oportunidades (2016 y 2021), el director expresó: “Hoy diría que sí. Pero ojalá que no, ojalá que se pueda ir, porque es un técnico que merece seguir creciendo. Cuando se fue al exterior capaz que no le fue muy bien, pero hoy tiene otra experiencia de grupo y como entrenador, no es el mismo que en el 2016 fue a Santiago Wanderers de Chile, tiene otro manejo. Se merecer irse. Eduardo siempre tendrá las puertas abiertas en Plaza por lo que es, por lo que dio y por lo que ha demostrado. Tiene condiciones”.

Christian Rodríguez llegó al Pata Blanca en abril de este año y se lo nota feliz con su decisión, la cual le permite estar en su departamento. “Con el Cebolla hablamos todos los días para renovar, él está feliz y nosotros estamos feliz con él. Significa mucho para nosotros, para el departamento y para el fútbol; todavía tiene para dar y lo ha demostrado, simplemente todo dependerá de él. Que siga con las ganas que demuestra al entrenar, y acá las puertas siempre estarán abiertas, dependerá de que él quiera seguir”, explicó García.

Uno de los delanteros que ha contribuido mucho al equipo en esta temporada es Leonai Souza. Su nombre ya ha sido consultado desde el exterior y casi que tiene un pie más afuera que adentro del Pata Blanca.



“Él ya nos manifestó que también le gustaría salir, está viendo el espejo de cómo le está yendo a su compatriota Diogo de Oliveira en Pumas. Él vino a hacer su carrera, a mostrarse, a apostar, nosotros estamos muy contentos por Leonai y estamos seguros que lo van a venir a buscar, los equipos grandes o no, pero ya ha habido alguna pregunta del exterior por él. Da la casualidad que ya tenemos visto su sucesor también por el lado de Brasil”, comentó García, y agregó entre risas que aún falta concretar arreglos económicos.

Más allá de intentar contar con todos los jugadores que levantaron el trofeo en la primera parte del Uruguayo, la gerencia del club desea lo mejor para las carreras individuales de sus futbolistas y desea que estos sigan en constante crecimiento. “Dibble se tiene que ir, por su bien, por el de su familia, por todo. Hace siete años que está con nosotros. Estoy seguro que tiene mucho para explotar y para dar. El año pasado capaz estaba tranquilo, Matías Rosa lo penó y fue al banco se suplentes, hasta que vino Eduardo Espinel que lo revivió, lo puso donde él quería jugar, libre en todo el frente de ataque y demostró lo que es”, comentó García.



“Hoy está en un nivel muy alto, y nosotros dependemos mucho de él. Lo precisamos a muerte; si Dibble está bien juega de una manera, desnivela permanentemente y Plaza juega de determinada manera. Es muy importante para nosotros, pero si hay un jugador que se tiene que ir de Plaza es Dibble, se lo merece”, concluyó sobre el delantero.

Sin Dibble ni Souza, Plaza deberá buscar más de un apoyo para la temporada que viene, sobre todo teniendo en cuenta que disputará la Copa Libertadores. Aún aguarda a la finalización del campeonato para armarse, porque no será lo mismo ingresar en fase de grupos o a la fase previa.