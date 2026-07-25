Central Español vs. Cerro Largo en vivo: el local y el Arachán van por un triunfo clave por el Torneo Intermedio

Central Español recibe a Cerro Largo en el Parque Palermo, desde la hora 15:00, por uno de los partidos pendientes de la sexta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El conjunto Palermitano sale con el objetivo de sumar tres puntos importantes para llegar a la última fecha con la posibilidad de arrebatarle a Peñarol el primer lugar de la Serie A del Torneo Intermedio.

En frente tendrá a un rival como Cerro Largo que llega al Parque Palermo con el mismo objetivo: ganar para llegar a la última jornada con la posibilidad de adueñarse de la cima de la Serie A. Un aspecto clave a su favor: cierra el certamen jugando ante Peñarol en el CDS.

Central Español vs. Cerro Largo

Hora: 15:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Parque Palermo.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera.

Cuarto: Marcelo García.

VAR: Andrés Cunha y Agustín Berisso.

Central Español: Rodolfo; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Lautaro Gandulfo; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Fernando Camarda, Lucas Pino, Isaac Méndez; Facundo Sosa. DT: Diego Osella.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Gustavo Viera, Diego Daguerre, Axel Pandiani. DT: Ignacio Ordóñez.

