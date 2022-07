Otra cara nueva: Peñarol presentó a Pedro Milans y lo hizo con un famoso argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol presentó este lunes de manera oficial el arribo de Pedro Milans al club. El lateral derecho de 20 años fue anunciado y la institución mirasol lo hizo a través de una presentación del argentino Valentín Torres Erwerle.

Proveniente de Juventud de Las Piedras, club del que además este lunes Milans se despidió agradeciéndole a la institución por todos estos años, el futbolista se convirtió en una nueva alta del carbonero.

El contrato de Pedro Milans con el mirasol es hasta el 31 de diciembre de 2025 y Peñarol se transformó en socio de Juventud en la ficha del jugador que supo vestir la camiseta de las selecciones juveniles de Uruguay en Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

De esta manera, la llegada del lateral derecho se suma a las ya confirmadas de Nicolás Milesi, Kevin Méndez, Yonatthan Rak, Brian Lozano y Sebastián Cristóforo, mientras el club aurinegro procura el arribo de dos centrodelanteros.

Las gestiones continúan y según lo expresado por Ignacio Ruglio, Peñarol está negociando con un jugador extranjero y dos futbolistas uruguayos con la particularidad de que todos deben estar en condición de libres ya que en Uruguay cerró el período de pases el viernes 15 de julio.