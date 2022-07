"Decisiones de dudosa objetividad": Musto apuntó contra el arbitraje en el Viera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futbolista de Peñarol Damián Musto cuestionó este domingo el arbitraje de Esteban Ostojich durante el partido que jugó su equipo ante Wanderers el sábado en el Parque Viera.

Sin hacer mención al juez, el argentino expresó que se tomaron "decisiones de dudosa objetividad", por las que, entiende, Peñarol se vio perjudicado.

“Voy a dos jugadas puntuales donde no entiendo, y más aún con la intervención del VAR, cómo no terminan expulsando a dos jugadores en el comienzo de los últimos partidos”, escribió en sus redes sociales, en referencia a la barrida de Agustín Univaso sobre él –que terminó con tarjeta amarilla– y a una infracción que sufrió Agustín da Silveira en el partido entre Peñarol y Fénix en el Campeón del Siglo.



“Dos jugadas donde si somos nosotros quienes las pegamos no tengo dudas que nos quedamos con 10 en ambos casos y nos tratarían de mala fe y algunas cosas más”, insistió.

El volante reconoció que el bajo rendimiento de Peñarol en el semestre se debe a los jugadores: "Los únicos responsables de que no se hayan dado los resultados en este semestre somos nosotros".



Sin embargo, también apuntó a los jueces: "“No me identifico con poner cosas que suceden en el campo de juego, pero cuando es tan pero tan alevoso, cansa y te hacen dudar de la buena fe de quienes imparten justicia”.