Nada le alcanza: Peñarol hizo tres goles, pero ni así ganó y se sigue alejando en la Anual

A Peñarol le quedan dos fechas del Intermedio, es cierto. También todo el Torneo Clausura con las altas que confirmó en las últimas horas que le darán otro ímpetu. Y nadie puede negar que hasta que no se juegue la última fecha del Uruguayo no estará dicha la última palabra, pero la realidad mirasol es muy complicada.

De sus últimos seis partidos Peñarol ganó uno solo. En ellos perdió 13 puntos, uno más de los 12 que hoy le puede sacar Nacional quien será el líder de la Anual en caso de superar a Cerro Largo en Melo.

Como si eso fuera poco, el empate de la pasada jornada comprometió sus chances en el Torneo Intermedio que hoy son casi nulas al quedar a seis puntos del líder, Wanderers, con la misma cantidad de unidades en juego.

Nicolás Rossi al ataque en el Wanderers-Peñarol. Foto: Juan Manuel Ramos.

Las preocupaciones luego del empate del mirasol pueden ser muchas, pero esta vez no son ni el juego, ni el ataque, sino la defensa. No hay que perder de vista que el aurinegro no contó con tres de sus cuatro titulares porque faltaron Matías Aguirregaray, Ramón Arias y Juan Ramos, pero el ítem del poco gol en contra y la seguridad defensiva que era lo más positivo de los de Larriera desapareció en la pasada jornada.

Es que Wanderers llegó cuatro veces y marcó tres goles. Es cierto, dos de ellos fueron golazos, pero en los que los futbolistas bohemios tuvieron más tiempo de lo normal para definir antes de ser presionados.

Una gran jugada colectiva le permitió a Bravo aparecer solo para rematar y vencer a Dawson. Con una defensa muy abierta, Hernández se escapó para disparar y hacer un golazo. Y Santurio entró con una comodidad inusual por el centro del área para definir ante la salida del arquero coloniense.

El lamento de Ruben Bentancourt tras el Wanderers-Peñarol. Foto: Juan Manuel Ramos.

Y fueron esos los detalles que atentaron ante un buen partido que mostró Peñarol de mitad de cancha hacia adelante, sobre todo en la primera parte con la velocidad de Rossi y Laquintana y las apariciones de Bentancourt.

Eso le permitió a Peñarol estar dos veces arriba en el marcador, pero ni eso fue suficiente. Ni siquiera que a su doblete, el salteño le sumara un gol más, anotando así su segundo hat-trick con la camiseta mirasol.

Pelotazo largo, pecho a la pelota, media vuelta y disparo al ángulo para resolver en el primero. Toque corto luego de anticipar a su rival en el segundo. Y remate cruzado rastrero ante un mar de piernas bohemias y aurinegras para sentenciar el hat-trick.

Mauricio Larriera tras el Wanderers-Peñarol. Foto: Juan Manuel Ramos.

¿Con qué sensación se tuvo que haber ido el delantero de la cancha? Bronca, al igual que el hincha que llegó al Viera. Al igual que los dirigentes que acompañaron. Al igual que Mauricio Larriera.

Bronca porque ni siquiera hacer tres goles es suficiente para este Peñarol. Bronca porque sigue dejando unidades en el Campeonato Uruguayo. Bronca porque la cima de la Anual queda cada vez más lejos y aunque tiene mucho por jugar, también tiene mucho por mejorar si quiere pelearla.