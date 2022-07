El fútbol no para y este martes inicia la sexta fecha del Torneo Intermedio: así se juega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos fechas son las que restan para el término del Torneo Intermedio y ambas se disputarán durante esta semana porque entre martes y jueves se disputará la sexta y el fin de semana la séptima y última.

Nacional y Wanderers son líderes de sus series, pero hay varios equipos atrás de ellos que buscan arrebatarles la chance de llegar a la definición en las últimas jornadas.

Ambos vienen de dejar unidades, pero eso no les impidió quedar en lo más alto, más allá de que sus más inmediatos perseguidores están cerca y agazapados para dar el golpe.

Así se juega la sexta fecha del Intermedio:

MARTES 19 DE JULIO:



- Liverpool vs. Albion | 15:00 hs - Belvedere

- Deportivo Maldonado vs. MC Torque | 19:00 hs. - Domingo B. Miguel



MIÉRCOLES 20 DE JULIO:



- Fénix vs. Wanderers | 12:00 hs. - Parque Capurro

- Boston River vs. Cerro Largo | 16:00 hs. - Juan A. Lavalleja

- Peñarol vs. Rentistas | 19:00 hs. - Estadio Centenario



JUEVES 21 DE JULIO:



- Danubio vs. Plaza Colonia | 12:30 hs. - Jardines del Hipódromo

- River Plate vs. Defensor Sporting | 15:00 hs - Parque Saroldi

- Nacional vs. Cerrito | 19:30 hs. - Gran Parque Central