Campeonato Uruguayo: Plaza irá a "por todo" ante Peñarol y se apoya en su confianza

Plaza Colonia tiene ante sus ojos un desafío y una oportunidad que no puede dejar pasar. Mañana sabrá si su ilusión por ganar el Campeonato Uruguayo continúa o se queda en el Estadio Centenario.



Desde las 20:30 el Pata Blanca se mide ante un aurinegro eufórico por haber logrado hace tan solo dos días el Torneo Clausura, sufriendo hasta el final, y ganando “a lo Peñarol”. Durante el tiempo de espera entre el cierre de este y el comienzo de la definición del Campeonato Uruguayo, el equipo coloniense continúo su estadía en Montevideo y los 23 futbolistas convocados de Eduardo Espinel entrenaron en Pichincha y hoy en el complejo de Montevideo City Torque, ultimando las preparaciones para llegar lo mejor posible al encuentro.



“Después del partido del sábado ante Rentistas nos quedamos concentrados y eso está bueno para poder hablar sobre el partido y ver qué sensaciones tiene cada uno. Hay mucha gente joven y va a ser su primera final, así que es importantísimo preparar tanto el cuerpo como la mente y vamos a llegar muy bien para el partido de mañana”, expresa el capitán del elenco coloniense, Álvaro Fernández, quien dice estar “contento de llegar a esta altura del año y estar definiendo cosas”.



“Estamos en una etapa que tratamos de disfrutar bastante, más allá de la responsabilidad que lleva jugarse algo tan importante como un campeonato”, explica el Flaco, y cuenta que a veces da algunas charlas dentro de las habitaciones o entre mates, pero estima que la juntada grupal será hoy para saber “qué piensa cada uno del próximo duelo y cómo lo lleva”.



Para la fortuna del equipo Pata Blanca, el duelo ante el Bicho Colorado no ha dejado lesiones, y carece de jugadores inhabilitados por acumulación de amarillas o expulsiones, por lo que Espinel pondrá al que considere su mejor once para intentar llevarse el encuentro.

Las claves

“Primero que nada tenemos que confiar en lo que hemos hecho, todo lo que nos ha traído a definir un torneo con uno de los equipos más grandes de Uruguay, confiando en nuestro grupo y trabajo. Segundo, saber que los partidos duran al menos 95 minutos y somos conscientes de que últimamente se ganan muchos partidos en detalles o en los últimos minutos. Así que hay que tener una concertación muy grande para no fallar”, sostiene.



Respecto al rival, Fernández expresa: “Peñarol viene muy bien porque más allá de que le costó mucho ganar los últimos partidos creo que se sacó una mochila de encima tras ser campeón del Clausura y seguramente viene con fuerza, pero nosotros tenemos un equipo muy duro y muy compenetrado. Esperemos que las cosas nos salgan bien y poder lograr esas dos finales para terminar bien el año”.



En caso de derrotar al Mirasol, el Pata Blanca deberá disputar dos duelos más (uno de local y otro de visitante). En caso de que los triunfos se repartan uno para cada lado, el duelo final deberá pasar por el alargue y penales para conocer al campeón. Además, si los de Colonia triunfan mañana tendrán la oportunidad como mínimo de ser vicecampeones y así entrar en fase de grupos a la Copa Libertadores.

"Todavía estamos acá"

Pase lo que pase Plaza no se achica y su capitán lo tiene claro: “Fuimos cumpliendo objetivos a medida que fueron pasando los partidos. Estamos muy felices por eso y con la temporada que hemos hecho, pero todavía estamos acá. Quedan solo dos equipos luchando por el campeonato y nosotros queremos ir por todo. Queremos coronar el año con el título y lo vamos a intentar. Sabemos que vamos a jugar ante un equipo muy grande, con toda su gente y con la presión que eso conlleva, pero estamos preparados para dar pelea y hacer un buen partido”.