“Calvo me dijo que me iba a partir”: Aristegui y sus cruces contra Nacional y cómo Facebook le salvó la carrera

Facundo Aristegui fue el gran nombre del pasado fin de semana. El joven extremo de 18 años se convirtió en la gran figura de la victoria de Boston River ante Nacional por 2-1 en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura. Básicamente, fue un dolor de cabeza para toda la última línea alba y tuvo varios cruces con los defensores.

Uno de esos intercambios fue con el zaguero costarricense Francisco Calvo, que llegó en el último mercado de pases en el elenco que dirige técnicamente Jorge Bava. “Calvo me dijo que si me agarraba en la próxima me iba a partir al medio”, comentó el futbolista Sastre en diálogo con el programa #Minuto1 en Carve Deportiva.

Si habrá sido tan bueno lo del extremo en la primera fecha del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 que llamó la atención de todos, e incluso de los entrenadores de los procesos de selecciones uruguayas juveniles. En ese sentido, Aristegui reconoció que fue convocado al combinado Celeste Sub 20. “Con la selección estoy trabajando desde la semana pasada”, destacó.

De esta manera, Aristegui es comandado por Diego Forlán en la selección uruguaya juvenil, ya que Cachavacha asumió como entrenador de la Sub 20 el pasado 6 de agosto y, también, para dirigir los amistosos que le quedan en el año a la mayor.

Cabe destacar que el extremo Facundo Aristegui posee en su haber cuatro partidos en la máxima división del conjunto Sastre en los que acumula 183 minutos y vio una amarilla por la Liga AUF Uruguaya.

Cómo Facebook le dio una mano en su carrera

En una época en la que la mayoría de la gente y los profesionales buscan trabajo por Linkedin, una red social apuntada en la búsqueda de oportunidades laborales, Aristegui tuvo su gran chance en el mundo del fútbol por medio de Facebook.

Tras quedarse sin equipo, vio con un amigo una publicación de Facebook en la que indicaba que Miramar Misiones buscaba aspirantes para una de sus categorías. “Lo invité a mi amigo para que se viniera a probar conmigo; él no quedó y yo sí”, apuntó.

“En Miramar Misiones jugué medio año y me fui para Boston River; hice la pretemporada con la Primera División de Miramar Misiones y me fui a Boston”, esgrimió y ahondó que “hace tres meses” está entrenando con el primer equipo que dirige Ignacio Ihturralde.