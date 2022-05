En Brasil: un futbolista intentó agredir a una árbitra y lo tuvieron que frenar compañeros y rivales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hecho ocurrió este último fin de semana en Brasil en el duelo entre Retro FC y Náutico por el Campeonato Pernambucano 2022: un futbolista intentó agredir a una árbitra tras recibir la tarjeta roja y lo tuvieron que frenar rivales y compañeros. Las imágenes de este lamentable episodio se virilizaron rápidamente.

¿Qué ocurrió? A los 21 minutos del primer tiempo, con el partido empatado sin goles, Debórah Cecília fue al VAR para revisar una agresión del jugador de Náutico, Jean Carlos, a Yuri Bigode. Allí constató un codazo por lo que procedió a expulsarlo.

Sin embargo, cuando la árbitra le mostró la roja, Jean Carlos perdió el control e intentó agredir a la mujer que de inmediato retrocedió y extendió sus brazos para marcar distancia. Tan violenta resultó la acción que los propios jugadores de Náutico intervinieron para contener a su compañero.



💥💥 Brezilya'da Serie D ekibi Retrô ile Serie B ekibi Nautico arasında oynanan Pernambuco Şampiyonası final maçında, kırmızı kart gören Nautico oyuncusu Jean Carlos maçın hakemi Deborah Cecília'nın üzerine yürümesi ortalığı karıştırdı. pic.twitter.com/PQ5FioCo3R — Ajansspor (@ajansspor) May 2, 2022

"Yo no agredí. Mi movimiento con el brazo fue para mostrarle lo que había hecho con el jugador para salir de él y no darle un codazo. No quería atacarla ni a ella ni al jugador de Retro. Ir tras ella, el movimiento que hubo fue de emoción y revuelta por la expulsión. Yo cuestionaría a cualquier árbitro", dijo Jean Carlos.



"Luego de que presenté la tarjeta roja directa, el jugador expulsado se dirigió hacia mí en un intento de atacarme, siendo contenido por el árbitro asistente Clóvis Amaral, y por sus compañeros, además se mostró reacio a abandonar el terreno de juego, siendo retirado por sus propios compañeros", aseguró Cecília en su informe.



Este duelo definirá al campeón torneo Pernambucano 2022. En el encuentro de ida, Retro FC se impuso 1 a 0, por lo que con el empate se consagrará el sábado próximo. Todavía no se expidieron las autoridades por esta situación, pero en Brasil aseguran que Jean Carlos recibirá un duro castigo.



(Con información de La Nación/GDA).