Boston River 0-0 River Plate en vivo por Copa AUF Uruguay: en Florida se disputan un cupo en octavos de final
El Sastre, que está invicto en la competencia tras ganar los tres partidos que disputó, se enfrenta al Darsenero que se clasificó como uno de los mejores terceros de grupos.
Boston River y River Plate abren una nueva jornada de Copa AUF Uruguay al medirse en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida en el marco de la Fase 2 profesional del certamen que atraviesa su quinta edición y que busca los 16 mejores equipos que estarán en los octavos de final.
Boston River —ahora con Jorge Cazulo en el banco de suplentes— llega a este partido invicto y con puntaje perfecto teniendo en cuenta que ganó los tres partidos que disputó en el Grupo 6 en el que enfrentó a Liverpool, Fénix y Colón. Mientras tanto, River Plate accedió como uno de los mejores terceros tras vencer a Progreso, caer con Nacional y empatar con Albion en el Grupo 5.
Boston River: Juan González; Andy López, Marco Mancebo, Agustín Aguirre, Jairo O'Neil; Marco Oroná, Facundo Saravia, Gastón Ramírez, Facundo Aristegui; Nicolás Siri, Felipe Avenatti. DT: Jorge Cazulo.
River Plate: Damián Frascarelli; Mauricio Gómez, Brian Ferrares, Lorenzo González, Lucas Camejo; Gabriel Costa (7' Clemente Pérez), Matías de los Santos, Felipe Chappini, Francisco Sanchís, Rodrigo Rodríguez; Maximiliano Burruzo. DT: Damián Santín.
Amarilla: Francisco Sanchís (RP).
Hora: 15:30
Televisa: DSports, Flow, DGO y señales de streaming de los cables.
Estadio: Campeones Olímpicos
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Matías Rodríguez y Franco Mieres
Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez
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