Boston River 0-0 River Plate en vivo por Copa AUF Uruguay: en Florida se disputan un cupo en octavos de final

Boston River y River Plate abren una nueva jornada de Copa AUF Uruguay al medirse en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida en el marco de la Fase 2 profesional del certamen que atraviesa su quinta edición y que busca los 16 mejores equipos que estarán en los octavos de final.

Boston River —ahora con Jorge Cazulo en el banco de suplentes— llega a este partido invicto y con puntaje perfecto teniendo en cuenta que ganó los tres partidos que disputó en el Grupo 6 en el que enfrentó a Liverpool, Fénix y Colón. Mientras tanto, River Plate accedió como uno de los mejores terceros tras vencer a Progreso, caer con Nacional y empatar con Albion en el Grupo 5.

Boston River: Juan González; Andy López, Marco Mancebo, Agustín Aguirre, Jairo O'Neil; Marco Oroná, Facundo Saravia, Gastón Ramírez, Facundo Aristegui; Nicolás Siri, Felipe Avenatti. DT: Jorge Cazulo.

River Plate: Damián Frascarelli; Mauricio Gómez, Brian Ferrares, Lorenzo González, Lucas Camejo; Gabriel Costa (7' Clemente Pérez), Matías de los Santos, Felipe Chappini, Francisco Sanchís, Rodrigo Rodríguez; Maximiliano Burruzo. DT: Damián Santín.

Amarilla: Francisco Sanchís (RP).

Hora: 15:30

Televisa: DSports, Flow, DGO y señales de streaming de los cables.

Estadio: Campeones Olímpicos

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Matías Rodríguez y Franco Mieres

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez