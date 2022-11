Uruguayo fue a Qatar y no tenía su hospedaje: le devolvieron la plata y la FIFA cubre sus gastos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se llama Alejandro, tiene 33 años y es dueño de una empresa de desarrollo de software en Uruguay. Con su padre, en la noche del martes, llegó a Doha con la ilusión de alentar a la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa y un buen dolor de cabeza.

“Como muchos otros reservé hospedaje en una fan village bastante tiempo antes con la idea de estar en un hospedaje con ambiente mundialista. Tenía reservado del 22 de noviembre al 3 de diciembre a un precio 207 dólares diarios”, contó a Ovación.

“Ayer al llegar de madrugada vi que había mucha cola y un tumulto de gente frente a varias recepciones en las cuales no había nadie. O sea, las recepciones estaban literalmente vacías. Ahí me puse a hablar con un par de personas que me decían que llevaban tres horas esperando y que no había habitaciones”, narró.

Con la desesperación y el cansancio encima por el largo viaje, Alejandro buscó soluciones: “Allá a lo lejos veo una persona con la túnica blanca y dando indicaciones. Fui a hablar y me dijo la verdad: que no habían habitaciones. Nos dijo que vayamos a unos ómnibus que nos iban a llevar al Barwa y que nos iban a devolver la plata de la estadía y que esto nos lo iban a dar de forma gratuita con la condición de que nos iba a tocar compartir cocina con alguna otra persona. Siendo las 3 de la mañana accedí rápido”.

Alejandro y su padre en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Gentileza.

Alejandro había hecho la reserva a través de Qatar Acomodation, la agencia que proporciona la FIFA para la gente que quiere alojarse en las Fan Village de Doha, y es por eso que la organización se hizo cargo de la indemnización por el inconveniente.

Pese a ello, la travesía siguió para el uruguayo: “Subí rápido al ómnibus, el conductor se perdió yendo al complejo... Es tan grande que estuvo media hora dentro del complejo buscando la recepción. Cuando por fin la encontramos nos empezaron a repartir llaves y nos dieron estos apartamentos gigantes: tres cuartos, todos con baño en suite y encima con otro aparte”.

“De momento no nos tocó compartir apartamento. Hay otro uruguayo en el grupo que lo mandaron para acá que cuando entró a su apartamento se encontró con otra persona durmiendo”, relató entre risas.

“Estoy muy bien. No era lo que esperaba porque quería ambiente mundialista, pero está muy bien. Este complejo no lo habían terminado y por eso no se podía reservar. Ahora están corriendo toda la gente para acá. De hecho fuimos al supermercado y lo estaban terminando de armar también”, contó.

Alejandro, ya más tranquilo e instalado en Doha con su padre, ahora solo está dispuesto a disfrutar su segundo Mundial (antes estuvo en Brasil 2014). Este miércoles estará en el Education City para ver a la selección ante Corea del Sur. “No tengo claro cuál fue el problema, pero mientras nos devuelvan la plata nos quedamos acá tranquilos. Está muy prolijo después de todo”, finalizó.