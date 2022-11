Diego Alonso: “Un buen campeonato del Mundo es ganar el primer partido”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Alonso se mostró enfocado. El entrenador de la selección de Uruguay brindó la conferencia de prensa oficial previa al partido debut en el Mundial de Qatar 2022 ante Corea del Sur y demostró que el único tema en el que piensa es en el partido del jueves (10:00 horas).

“Un buen Campeonato de Mundo es ganar el primer partido. En este momento lo que venga después no me lo planteo, tenemos mucha ilusión, sabemos lo que queremos conseguir pero lo más importante ahora es el partido de mañana. Ese es el mensaje que hemos transmitido. Sabiendo lo que queremos conseguir no podemos perder de vista lo más próximo”, dijo, al ser consultado sobre cómo sería un buen Mundial para Uruguay.

El Tornado, que habló luego de la conferencia de Diego Godín, se refirió al estado de salud de Ronald Araujo. En su respuesta dejó ver que el jugador del Barcelona todavía no está en condiciones de jugar pero que su situación mejora. “Viene evolucionando y seguramente va a estar apto, el cuerpo de él nos va a decir cuando esté apto. Por el momento viene evolucionando de gran forma”, apuntó.

El once inicial para jugar ante Corea todavía no está definido, según el DT, y el entrenamiento de esta tarde será importante para definirlo. “El equipo lo voy a dar el dia del partido en la charla previa. Seguramente tenga una idea y lo definiremos entre la tarde de hoy y mañana” , declaró.

Diego Alonso en conferencia de prensa. Foto: Nicolás Pereyra.

El entrenador fue consultado sobre la derrota de Argentina ante Arabia Saudita y si eso lo hizo tomar nuevos recaudos para el debut.“Observamos lo que sucede pero nuestra preparación tiene que ver con nosotros. La concentración, el estado físico, lo táctico, todo influye y todo es importante. Cuando digo que los jugadores uruguayos son los mejores del mundo es porque son los míos. Mis hijos quizás no son los que traen mejores notas, los que mejor se portan pero son los mejores porque son los míos. Por eso los respetamos, admiramos y por eso son los mejores del mundo, no desde la arrogancia, siempre desde la humildad”, analizó.

Una de las facetas del Tornado tanto como jugador como entrenador es su capacidad de liderazgo y también de motivación. Sobre esta faceta y su desarrollo en la Copa del Mundo dijo: “Para empezar es solamente una parte de la preparación, no se prepara solo con motivación ni solamente en el campo, es una herramienta más. El utilizarla depende también de las habilidades que tiene uno, si uno motiva de la misma forma seguramente después no sea motivación. Seguramente va a ser difícil, es distinta, cada una de las charlas tiene condimentos distintos porque los momentos y situaciones son diferentes, a veces se dice poca cosa, otras mucho, otras se demuestra y otras no se dice nada”.

Diego Alonso en conferencia de prensa. Foto: Nicolás Pereyra.

Corea del Sur, el rival de este jueves, tiene en Heung-Min Son a su principal figura. El jugador del Tottenham sufrió una lesión a poco del Mundial y si bien todo indica que podrá estar ante Uruguay, Alonso fue consultado por su influencia. “Corea no es solamente Son, lo respetamos mucho pero también tienen otros futbolistas, es un equipo muy bien entrenado por un buen entrenador, tiene un muy buen once y los respetamos a todos. La única ventaja que podemos sacar es en el juego, intentar ser mejores que el rival y aprovecharnos de los que tenemos y no aprovecharnos de ninguna otra dificultad”.

El técnico de la selección uruguaya declaró que tienen “mucha ilusión de lo que podemos producir pero nuestro objetivo es muy claro”, en referencia al partido debut. Además, sobre los delanteros y la capacidad goleadora, afirmó: “Tenemos mucha tranquilidad sabiendo que el equipo tiene gol, variantes y no solo los delanteros. El equipo tiene que producir gol no solo por delanteros sino por los jugadores de segunda línea y eso nos ayudará a tener un nivel más competitivo”.