Atlético de Madrid vs. Barcelona: fecha, hora y dónde ver a Luis Suárez contra su exequipo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Barcelona visita el sábado al Atlético de Madrid en la fecha número 8 de LaLiga, sin margen de error y con su técnico Ronald Koeman en el alambre tras la debacle de Lisboa. El partido irá a las 16.00 horas y será televisado por los canales 610 y 1610 de Directv. Para Luis Suárez, será su segundo partido contra su exequipo. Ya lo enfrentó en LaLiga pasada, donde fue campeón con el colchonero, en un empate sin goles.

La goleada 3-0 sufrida ante el Benfica el miércoles en Champions volvió a suscitar las dudas sobre el juego del Barça, que necesita sumar el sábado en el Metropolitano.

El equipo blaugrana está sexto, a cinco puntos del líder, el Real Madrid, mientras el Atlético está cuarto, a tres puntos de los merengues.



Los culés no pueden permitirse dejar unidades para no perderle pisada a los de arriba, pero llegan al encuentro llenos de dudas y con Koeman muy tocado.



El técnico holandés, que no se sentará en el banco por estar sancionado, seguirá al frente del equipo contra el Atlético, pero nadie se atreve a predecir lo que puede pasar después, tras la pausa internacional.



Recuperar lesionados

"De mi futuro no quiero decir nada porque no sé lo que piensa el club y no está en mis manos", afirmó Koeman tras el partido contra Benfica, admitiendo su precaria posición.



El Barça pone sus esperanzas en ir recuperando lesionados, a imagen de la vuelta de Pedri y Ansu Fati, que seguramente volverán a tener minutos en el Metropolitano.



Enfrente, el Atlético buscará retomar la senda de la victoria, tras su primera derrota liguera el fin de semana pasado ante Alavés por 1-0. Los rojiblancos llegan al encuentro animados por su épica remontada el martes contra el Milan (2-1), protagonizada por Luis Suárez y Antoine Griezmann, que apuntan a ser los delanteros contra el Barça.



El primer gol de la temporada para Griezmann supuso toda una liberación para el francés, cuyo rendimiento estaba siendo muy cuestionado y una inyección de moral para encarar el partido contra su exequipo.



"Creo que noches como esta me van a ayudar a mejorar", indicó tras el encuentro en Italia.



Luis Suárez, el otro exbarcelonista, afronta el partido con ganas con todavía cierto resquemor por las formas de su salida del equipo blaugrana.



"Me molestaron las formas, ya lo dije, me dolieron, más que nada porque soy un jugador que siempre lo dio todo al Barcelona", dijo este jueves en declaraciones a la televisión pública española, precisando, no obstante, que no guarda rencor al Barça.



Por otra parte, se espera que los zagueros uruguayos José María Giménez y Ronald Araújo sean titulares en Atlético y Barcelona respectivamente.