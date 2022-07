Álvaro Delgado sobre crisis en el fútbol: "No nos van a ganar los violentos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que se conociera que el lunes habrá una reunión entre el secretario de deportes, Sebastián Bauzá, y los gremios de fútbol, la AUF y los amenazados de violencia de Vila Española, el secretario de presidencia Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que el Ministerio del Interior intervendrá en la situación y que no se tolerará la violencia.

Según informó Subrayado, el secretario de Presidencia dijo que “la violencia es un tema que no tiene color político, no tiene gobierno, que es un mal que aparece en la sociedad, con las patologías de algunas personas. Unos pocos nos hacen mal a todos, porque nos condicionan a todos los que queremos disfrutar del deporte y disfrutarlo en familia, el Ministerio del Interior va a ser muy duro con este tema”.

Además, adelantó que habrá una reunión con dicha cartera y enfatizó: “No nos van a ganar los violentos, no nos pueden ganar los violentos, el fútbol debe ser una actividad para toda la familia y nosotros como gobierno tenemos que garantizarlo”.

Este fin de semana no hubo fútbol ya que la Mutual de Futbolistas decidió parar por los hechos de violencia alrededor del club Villa Española. La AUF, los gremios del fútbol y los denunciantes de Villa Española coincidieron ayer en que la prioridad no es el retorno a los partidos, sino buscar la solución a los episodios de violencia. Al momento no se sabe cuándo retomará la actividad deportiva.