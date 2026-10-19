Algunos corren, todos ganan: la cuarta edición de la 5K de Enfoque y Bimbo volvió a revolucionar Parque Battle

Como cada año, la Enfoque Bimbo Global Race Run 5K , que se corre en otras 30 ciudades de 23 países, puso a vibrar las calles del Parque Batlle con su cuarta edición. En la mañana montevideana del domingo, más de 4000 participantes se colgaron al cuello la medalla de no solo haber hecho algo por ellos mismos, sino también de haber colaborado con la causa de la 5K, donando un total de 92.000 rebanadas de pan.

Minutos antes de las 08:00, en el punto de partida en el Centro Deportivo Enfoque (Florencio Varela 3611), el domingo comenzó a poblarse y se desentendió de su cotidianeidad. Así, la marea azul con tintes rojos copó uno de los recorridos más pintorescos y los corredores tomaron rumbo hacia el Este. Alcanzaron el monumento a La Carreta y continuaron por el mítico Monumental del Fútbol Mundial, pasando por delante de la tribuna América del Centenario, para luego dejar atrás la Pista de Atletismo y deshacer el recorrido hasta Santiago Gadea y Magariños Cervantes.

Participantes de la 5K de Enfoque y Bimbo. Foto: Enfoque.

Con la divertida conducción de Fernando Tetes y el Rusito González, el apoyo de Deporte Urbano y tras un calentamiento multitudinario de la mano de Lu Rivero, la carrera de niños comenzó puntual y media hora después se llevó a cabo la largada de adultos, que terminó con Oscar Cáceres (15,55), Nicolás Espinosa (16,01) y Gaspar Geymonat 16,02 (masculino) y Julieta Firpo (18,54), Katherine Cardozo (19,09) y Lucía Batista 19,50 (femenino) subidos a un podio, pero no más ganadores que el resto. Dos minutos después se dio paso a la salida de las categorías de personas con discapacidad: ciegos (se impusieron Gerardo Pereyra Laura Paipó) y sillas de ruedas (Javier González y Lourdes Porro).

Los de mejor tiempo fueron recibidos en el escenario por el director Andrés Scotti, quien también corrió y resaltó la organización de una nueva edición con una gran asistencia por parte del público de todas las edades.

La cuarta edición de la 5K de Enfoque y Bimbo volvió a revolucionar Parque Battle. Foto: Enfoque.

Como acostumbra esta iniciativa, se destacó la presencia de corredores olímpicos como Martín Cuestas, que venía de ganar la edición central de la carrera en Chile realizada semanas atrás y la carrera 2025 en Montevideo, así como las dos mejores en la categoría femenina de 2025, Flavia Lanza y Lucía Batista.

Dicha 5K abrió el calendario oficial de la temporada de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), en una propuesta que se impone cada año, diseñada para que socios y no socios de Enfoque puedan disfrutarla a su propio ritmo, ya sea corriendo, trotando o caminando, con el foco en un bien compartido.

Por cada inscripción, Bimbo dona 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos del Uruguay, mientras que Enfoque destina parte de lo recaudado al Centro de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (CAIF) Juan XXIII y Hermana Carmen.

Este domingo algunos corrieron pero todos ganaron.

Los de mejor tiempo en la 5K de Enfoque y Bimbo. Foto: Enfoque.