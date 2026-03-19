Agustín Canobbio hizo un gol en el clásico ante Vasco, pero un ex Defensor Sporting le aguó la fiesta

Agustín Canobbio volvió a convertir, estirando su racha goleadora a tres encuentros. Sin embargo, Fluminense fue superado de atrás y en la hora, 3-2, en el clásico frente a un Vasco da Gama, que tuvo ingresos del Puma Rodríguez y el ex Defensor Sporting, Claudio Spinelli, que marcó el empate de cabeza.

El uruguayo abrió la cuenta a los 53 segundos de partido, tras un error defensivo de Hugo Moura que cabeceó atrás, Luciano Acosta recuperó y asistió al ex Fénix y Peñarol, que anotó tras un buen remate cruzado.

De esta forma, Canobbio estiró su racha goleadora. Previamente venía de anotarle a su exequipo, Athletico Paranaense, y a Remo. Además suma un gol ante Bangu, por el Campeonato Carioca.

El segundo llegó en el amanecer del segundo tiempo, tras una sucesión de toques que ocuparon todo el horizontal del área y terminó con un toque atrás de Acosta, para una definición exquisita de Hércules, que abrió el pie y colgó la pelota del ángulo.

Pero Vasco llegó rápido al descuento, al Nuno Moreira capturar una segunda pelota tras un corner, y de volea venció a Fábio.

A los 88', el equipo que tuvo el ingreso del Puma Rodríguez en el entretiempo, llegó al empate, tras un centro de Cuiabano, y un cabezazo de Claudio Spinelli de pique al piso, que hizo imposible la estirada del arquero rival.

Vasco llegó incluso al triunfo en el tiempo adicional, nuevamente por arriba, tras un corner corto, que recibió Johan Rojas, que mandó un centro cerrado impulsado por Thiago Mendes.

Fluminense de esta manera dejó pasar la chance de igualar a Palmeiras y São Paulo en la punta del campeonato, y llegó a su segunda derrota. Por su parte, el equipo del Puma Rodríguez alcanzó su segundo triunfo y acumula ocho puntos, en siete fechas.

La actividad para ambos continuará el fin de semana. El Flu recibirá el sábado a Atlético Mineiro, mientras que Vasco da Gama será local ante Grêmio.