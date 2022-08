La agenda uruguaya: cuándo y a qué hora ver a los futbolistas celestes más destacados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Restan solo 100 días del Mundial de Qatar 2022. Los uruguayos están el punto clave de cara a la Copa del Mundo y necesitan de rodaje, protagonismo y confianza. Muchos ya han comenzado a tenerlo en el inicio de la temporada europea. Uno de ellos es Fede Valverde, que este miércoles ya se coronó campeón, o Darwin Núñez, que arribó a Liverpool hace muy poco, pero ya festejó un título.

En el resto del mundo también hay actividad y, además de LaLiga, inicia la Serie A de Italia, mientras que la Premier, la Primeira Liga de Portugal y la Super Lig de Turquía tendrán su segunda fecha.

La agenda deportiva de viernes a lunes

VALVERDE



Desde las 17 horas de este domingo Federico Valverde y sus compañeros del Real Madrid, actuales campeones de España, se medirán ante Almería por la primera jornada de LaLiga . El volante de la selección de Uruguay llega de ganar su séptimo título Merengue el pasado miércoles tras consagrarse en la Supercopa de Europa. El Halcón, de un muy buen presente profesional suma este trofeo a la Champions League 2022, un Mundial de Clubes, dos Ligas y dos Supercopas de España.



DARWIN



Los ingleses disfrutaron a Luis Suárez en Anfield y ahora están conociendo a otro destacado artillero charrúa. Darwin Núñez jugó solo dos partidos oficiales y ya levantó una copa. Se consagró en la Community Shield ante el City y debutó en la Premier al ingresar en el segundo tiempo y marcar ante el Fulham. Este lunes Liverpool se mide ante Crystal Palace desde las 16 horas de Uruguay por la segunda fecha de la liga inglesa, un duelo que puede significar el debut como titular de Darwin en este torneo.



ARAUJO



Ronald Araujo se convirtió en un titular indiscutido en el equipo de Xavi, por lo que nada hace pensar que el zaguero uruguayo de 23 años podría salir del once de mañana cuando el Barcelona se mida ante Rayo Vallecano desde las 16 horas de Uruguay, en el estreno de la LaLiga de España 2022/2023. El Barça finalizó segundo en la edición pasada del torneo con 73 unidades, aunque quedó bastante lejos del campeón, el Real Madrid de Valverde, que cosechó 86 puntos.



JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ



Como consecuencia de un golpe que sufrió durante el entrenamiento del sábado pasado, José María Giménez no viajó al amistoso entre el Atlético de Madrid y la Juventus en Torino (4-0 a favor del Colchonero). Si bien lo del zaguero uruguayo no presentó ser una lesión de gravedad, se tomó la decisión de cuidarlo para el inicio de temporada. Su presencia en el inicio de LaLiga es una incertidumbre por lo que no sería extraño que no sea titular en el arranque ante Getafe. El partido por la primera jornada será el próximo lunes desde las 14:30 de Uruguay.



BENTANCUR



A Rodrigo Bentancur no le ha quedado grande la Premier y el domingo enfrenta a Chelsea con el Tottenham a partir de la hora 12:30.

MUSLERA Y TORREIRA



El Galatasaray de Fernando Muslera y Lucas Torreira, que fue presentado el lunes como nuevo jugador (firmó hasta 2026), inició la liga turca con victoria y este sábado irá por estirar el liderazgo del torneo ante Giresunspor desde las 15:45 horas de Uruguay.

MATÍAS VIÑA



La Roma de Matías Viña vuelve al ruedo en el inicio de la Serie A de Italia ante Salernitana. El elenco del lateral izquierdo uruguayo, último campeón de la Conference League, visita al Granata a partir de las 15:45 horas por la primera fecha este domingo.

Más duelos

El Sporting de Lisboa de Sebastián Coates, Manuel Ugarte y Franco Israel enfrenta a Rio Ave el sábado desde las 16:30 horas por la segunda fecha de la Primeira Liga.

Martín Satriano es otro de los uruguayos que intenta sumar minutos y lucirse para que Diego Alonso lo considere para Qatar. Fue cedido del Inter a Empoli y este sábado enfrentan a Spezia desde las 15:45 de Uruguay.

Los uruguayos de Orlando City Facundo Torres, César Araujo y Mauricio Pereyra se miden mañana a las 19 horas de Uruguay ante New York.



Sebastián Rodríguez y Diego García se miden con Emelec ante Liga de Quito por liga ecuatoriana el domingo desde las 20 horas.



Cruz Azul se mide el domingo a la hora 19 ante Toluca. Gonzalo Carneiro busca ser titular en su tercer duelo con el elenco mexicano.