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Agenda Deportiva del 9 de mayo de 2026

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09/05/2026, 04:00
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Salvador Zanotta, de Hebraica Macabi, enfrentando a Aguada en el primer partido de cuartos de final.
Salvador Zanotta, de Hebraica Macabi, enfrentando a Aguada en el primer partido de cuartos de final.
Foto: @LUB_uy.

Playoff de la LUB y del fútbol de Argentina

Además continúa la última fecha del Apertura en Uruguay

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