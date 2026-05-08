Agenda Deportiva del 8 de mayo de 2026

Comienza la última del Apertura y hay LUB Wanderers vs. Liverpool en el Viera y playoffs con Aguada vs. Hebraica y Biguá vs. Nacional Cartagena vs. Sporting Champions League de futsal 12:30 UEFA TV

Dortmund vs. Frankfurt Bundesliga 15:30 ESPN 5/Disney+

Palma vs. Etoile Champions League de futsal 15:30 UEFA TV

Cádiz vs. Deportivo LaLiga 2da División 15:45 DSports/ DGO

Torino vs. Sassuolo Serie A 15:45 Disney+

Lens vs. Nantes Ligue 1 15:45 Disney+

Hull vs. Milwall Championship 16:00 ESPN 7/Disney+

Levante vs. Osasuna LaLiga 16:00 ESPN 2/Disney+

Wanderers vs. Liverpool Apertura AUF 19:30 DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Banfield vs. San Martín de Tucumán Copa Argentina 21:10 TYC Sports

Aguada vs. Hebraica LUB 19:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Biguá vs. Nacional LUB 21:45 VTV+/AntelTV/BasquetPass

D. Prizmic vs. N. Djokovic Masters de Roma 06:00 ESPN/Disney+

D. Altmaier vs. A. Zverev Masters de Roma 06:00 ESPN/Disney+

