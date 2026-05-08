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Agenda Deportiva del 8 de mayo de 2026

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08/05/2026, 04:00
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Patricio Prieto comandando el ataque de Nacional ante Biguá por la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Patricio Prieto comandando el ataque de Nacional ante Biguá por la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Foto: Ignacio Sánchez.

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