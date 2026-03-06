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Agenda Deportiva del 6 de marzo de 2026

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06/03/2026, 04:00
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Los jugadores de Nacional festejan junto a su hinchada en la cancha de Obras luego de cerrar una clasificación perfecta ganándole otra vez a Flamengo.
Los jugadores de Nacional festejan junto a su hinchada en la cancha de Obras luego de cerrar una clasificación perfecta ganándole otra vez a Flamengo.
Foto: Nacional

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