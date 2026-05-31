Agenda Deportiva del 31 de mayo de 2026

Etapa final del Giro de Italia y juega Nacional Además hay Intermedio, Segunda División, Copa Argentina y se define la Copa Libertadores de futsal Huracán vs. La Luz Segunda División 09:30 DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Suiza vs. Jordania Amistoso 10:00 ESPN/Disney+

Albion vs. City Torqu Intermedio 10:00 DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Fénix vs. Rentistas Segunda División 12:30 DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Tercer puesto Libertadores FS 14:30 Libertadores (YouTube)

Juventud vs. Wanderers Intermedio 15:00 DSports/Disney+/AntelTV/Cable

River Plate vs. Atenas Segunda División 15:30 DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Estudiantes vs. Rosario Central Copa Argentina 15:30 TYC Sports

Alemania vs. Finlandia Amistoso 15:45 ESPN/Disney+

Final Libertadores de futsal 17:00 Libertadores (YouTube)

Deportivo Maldonado vs. Nacional Intermedio 18:30 DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Oriental vs. Tacuarembó Segunda División 21:00 DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Octavos de final Roland Garros 06:05 ESPN/Disney+

Etapa 21 (final) Giro de Italia 10:30 DSports/DGO

Detroit Grand Prix Indy Car 13:30 ESPN/Disney+

