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El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 31 de mayo de 2026

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31/05/2026, 04:00
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Ignacio Suárez celebra uno de los penales que contuvo en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado.
Ignacio Suárez celebra uno de los penales que contuvo en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado.
Foto: Estefanía Leal.

Etapa final del Giro de Italia y juega Nacional

Además hay Intermedio, Segunda División, Copa Argentina y se define la Copa Libertadores de futsal

Huracán vs. La Luz

Segunda División
#

09:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Suiza vs. Jordania

Amistoso
#

10:00
#

ESPN/Disney+

Albion vs. City Torqu

Intermedio
#

10:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Fénix vs. Rentistas

Segunda División
#

12:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Tercer puesto

Libertadores FS
#

14:30
#

Libertadores (YouTube)

Juventud vs. Wanderers

Intermedio
#

15:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cable

River Plate vs. Atenas

Segunda División
#

15:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Estudiantes vs. Rosario Central

Copa Argentina
#

15:30
#

TYC Sports

Alemania vs. Finlandia

Amistoso
#

15:45
#

ESPN/Disney+

Final

Libertadores de futsal
#

17:00
#

Libertadores (YouTube)

Deportivo Maldonado vs. Nacional

Intermedio

#

18:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Oriental vs. Tacuarembó

Segunda División
#

21:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cable

Octavos de final

Roland Garros
#

06:05
#

ESPN/Disney+

Etapa 21 (final)

Giro de Italia
#

10:30
#

DSports/DGO

Detroit Grand Prix

Indy Car
#

13:30
#

ESPN/Disney+

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