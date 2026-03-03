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Agenda Deportiva del 3 de marzo de 2026

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03/03/2026, 04:00
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Defensor Sporting y Montevideo City Torque jugando en el estadio Charrúa por el Torneo Apertura.
Defensor Sporting y Montevideo City Torque jugando en el estadio Charrúa por el Torneo Apertura.
Foto: @DefensorSp

Defensor Sp. y City Torque definen en Sudamericana

Hay otros cruces y uno por Libertadores entre Barcelona y Botafogo

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