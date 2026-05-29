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Agenda Deportiva del 29 de mayo de 2026

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29/05/2026, 04:00
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Jugadores de Cerro Largo festejan el gol de Santiago Marcel frente a Danubio en el estadio Ubilla de Melo.
Jugadores de Cerro Largo festejan el gol de Santiago Marcel frente a Danubio en el estadio Ubilla de Melo.
Foto: Cerro Largo FC

Nacional y Peñarol en futsal y 3era del Intermedio

Cerro Largo y Cerro abren la etapa en Melo. Además hay Giro de Italia y Roland Garros

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