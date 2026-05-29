Agenda Deportiva del 29 de mayo de 2026

Nacional y Peñarol en futsal y 3era del Intermedio Cerro Largo y Cerro abren la etapa en Melo. Además hay Giro de Italia y Roland Garros Octavos de final de Copa Libertadores y Sudamericana Sorteo de Conmebol 12:00 ESPN/Disney+/DSports/DGO

Peñarol vs. Divino Niño Copa Libertadores de futsal 12:00 Libertadores (YouTube)

Fantasmas MM vs. Colo Colo Copa Libertadores de futsal 14:30 Libertadores (YouTube)

Nice vs. Saint Etienne Ligue 1 15:45 ESPN 4/Disney+

Juventud Italiana vs. Técnico Universitario Copa Ecuador 17:30 DSports/DGO

Cerro Largo vs. Cerro Intemermedio 19:30 DSports/DisnEY+/AntelTV/Cables

Nacional vs. Cerro Porteño Libertadores FS 19:30 Libertadores (YouTube)

Huaquillas vs. Leones del Norte Copa Ecuador 20:30 DSports/DGO

Racing de Córdoba vs. Ferrocarril Oeste Primera Nacional 21:00 LPF Play

Boca Juniors vs. Quimsa LNB 23:05 TYC Sports

Etapa 19 Giro de Italia 09:00 DSports/DGO

Fonseca vs. Djokovic Roland Garros 10:30 ESPN/Disney+

