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Agenda Deportiva del 28 de marzo de 2026

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28/03/2026, 04:00
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Jorge Bava, entrenador de Nacional, en su primer partido dirigido en el Gran Parque Central.
Jorge Bava, entrenador de Nacional, en su primer partido dirigido en el Gran Parque Central.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional visita a Montevideo City Torque

Además hay otros partidos del Apertura y Segunda División, amistosos internacionales y Copa Argentina

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