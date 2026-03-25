Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 25 de marzo de 2026

Una newsletter con todo lo que necesitás saber para no perderte ningún evento deportivo alrededor del mundo.

El País
El País
25/03/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Gonzalo Reyna, jugador de Boston River, en el partido ante Liverpool por el Torneo Apertura en Florida.
Gonzalo Reyna, jugador de Boston River, en el partido ante Liverpool por el Torneo Apertura en Florida.
Foto: Boston River

Peñarol viaja a Florida para enfrentar a Boston

Además hay otros dos partidos por el Apertura, clásico en Champions femenina, fútbol argentino y NBA

Albion vs. Montevideo Wanderers

Apertura AUF
#

14:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cableoperadores

Real Madrid vs. Barcelona

Champions League femenina
#

14:45
#

Disney+

Scunthorpe vs. Rochdale

National League
#

14:45
#

DAZN

Cerro vs. Juventud

Apertura AUF
#

17:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cableoperadores

Manchester United vs. Bayern Munich

Champions League femenina
#

17:00
#

Disney+

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Copa Argentina
#

19:00
#

TYC Sports

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

Apertura LPF
#

19:00
#

TYC Sports

Boston River vs. Peñarol

Apertura AUF
#

20:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cableoperadores

Banfield vs. Real Pilar

Copa Argentina
#

21:15
#

TYC Sports

Pistons vs. Hawks

NBA
#

20:00
#

ESPN 3/Disney+

Timberwolves vs. Rockets

NBA
#

22:30
#

ESPN 3/Disney+

Etapa 3

Vuelta a Cataluña
#

11:30
#

ClaroSports

Cuartos de final

Masters 1000 Miami
#

14:05
#

ESPN/Disney+

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agenda Deportiva

Te puede interesar