Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 24 de marzo de 2026

Una newsletter con todo lo que necesitás saber para no perderte ningún evento deportivo alrededor del mundo.

El País
El País
24/03/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Luciano Boggio celebra el gol que marcó en el partido entre Defensor Sporting y Nacional.
Luciano Boggio celebra el gol que marcó en el partido entre Defensor Sporting y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

El debut de Jorge Bava como DT de Nacional

Además hay otros dos partidos por el Torneo Apertura, Masters de Miami y Champions League femenina

Deportivo Maldonado vs. Montevideo City Torque

Apertura AUF
#

14:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Wolfsburg vs. Lyon

Champions League femenina
#

14:45
#

ESPN 2/Disney+

Gateshead vs. York City

National League
#

16:45
#

DAZN

Halifax Town vs. Carlisle United

National League
#

16:45
#

DAZN

Arsenal vs. Chelsea

Champions League femenina
#

17:00
#

ESPN 2/Disney+

Liverpool vs. Central Español

Apertura AUF
#

17:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Nacional vs. Cerro Largo

Apertura AUF
#

20:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Valencia vs. Olympiacos

Euroliga
#

16:30
#

DSports/DGO

Real Madrid vs. Hapoel Tel Aviv

Euroliga
#

17:00
#

DSports/DGO

Octavos de final

Masters Miami
#

12:05
#

ESPN/Disney+

Cuartos de final WTA

Masters Miami
#

14:05
#

ESPN/Disney+

Montréal Canadiens vs. Carolina Hurricanes

NHL
#

20:00
#

ESPN 3/Disney+

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agenda Deportiva

Te puede interesar