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El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 20 de marzo de 2026

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20/03/2026, 04:00
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Lucas Agazzi de Defensor Sporting en el partido ante Cerro Largo por la tercera fecha del Apertura 2026.
Lucas Agazzi de Defensor Sporting en el partido ante Cerro Largo por la tercera fecha del Apertura 2026.
Foto: @DefensorSp

Nacional por el Apertura y Peñarol en rugby

El tricolor visita a Defensor Sporting y el aurinegro a Dogos XV. Además hay fútbol argentino

Cagliari vs. Napoli

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Huesca vs. Almería

LaLiga 2da División
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Bournemouth vs. Manchester United

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Banfield vs. Tigre

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TYC Sports

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San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

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Defensor Sporting vs. Nacional

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LUB
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Segunda ronda

Masters Miami
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Dogos XV vs. Peñarol

SRA (rugby)
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