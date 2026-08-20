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Agenda Deportiva del 20 de agosto de 2026

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20/08/2026, 04:00
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Alan Rodríguez festeja su gol para Rosario Central ante Barracas Central por el Clausura del fútbol de Argentina.
Alan Rodríguez festeja su gol para Rosario Central ante Barracas Central por el Clausura del fútbol de Argentina.
Foto: Rosario Central

Se definen cruces de Libertadores y Sudamericana

Además hay League One de Inglaterra y LaLiga de España

Crvena Zvezda vs. Viktoria Plzen

Europa League
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15:00
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One Football PPV

Al-Fayha vs. Al-Hilal

Saudi Pro League
#

15:00
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One Football

Atalanta vs. Hapoel Tel Aviv

Conference League
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15:30
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One Football PPV

Sheffield Wednesday vs. Bradford City

League One
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16:00
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Disney+

Rayo vs. Alavés

LaLiga
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16:00
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ESPN 4/Disney+

Getafe vs. Partizan Beograd

Conference League
#

16:00
#

One Football PPV

Delfín vs. Juventud Italiana

Copa Ecuador
#

17:00
#

DSports/DGO

LDU Quito vs. Mirassol

Libertadores
#

19:00
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ESPN/Disney+

Olimpia vs. Vasco da Gama

Sudamericana
#

19:00
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ESPN 2/Disney+

Macará vs. Santos

Sudamericana
#

19:00
#

ESPN 4/Disney+

Corinthians vs. Rosario Central

Libertadores
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21:30
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ESPN/Disney+

Botafogo vs. Cienciano

Libertadores
#

21:30
#

DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Cuartos de final

Masters de Cincinnati
#

12:05
#

ESPN/Disney+

Golpe inicial

LIV Golf Indianapolis
#

14:00
#

DSports/DGO

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