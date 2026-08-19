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Agenda Deportiva del 19 de agosto de 2026

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19/08/2026, 04:00
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El festejo de Franco Pizzichillo en la victoria de Montevideo City Torque ante Tigre por Copa Sudamericana,
El festejo de Franco Pizzichillo en la victoria de Montevideo City Torque ante Tigre por Copa Sudamericana,
Foto: EFE.

City Torque enfrenta a Tigre por Sudamericana

Hay Champions League, Copa Libertadores y Sudamericana

Bodø/Glimt

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Celtic vs. LASK Linz

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Cerro Porteño vs. Palmeiras

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Coquimbo vs. Platense

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Atlético Mineiro vs. RB Bragantino

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Racing vs. Belgrano

Copa Argentina

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19:15
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TYC Sports

City Torque vs. Tigre

Sudamericana

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21:30
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Flamengo vs. Cruzeiro

Libertadores
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21:30
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ESPN/Disney+

ndependiente Santa Fe vs. River Plate

Sudamericana
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21:30
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Octavos de final

Masters Cincinnati
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12:05
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