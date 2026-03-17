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Agenda Deportiva del 17 de marzo de 2026

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17/03/2026, 04:00
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El arquero uruguayo Fernando Muslera atajando para Estudiantes de La Plata en el clásico frente a Gimnasia en El Bosque.
El arquero uruguayo Fernando Muslera atajando para Estudiantes de La Plata en el clásico frente a Gimnasia en El Bosque.
Foto: EFE

Se definen los primeros cruces de Champions

Además se cierra la primera fecha de la Segunda División y hay fútbol argentino

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