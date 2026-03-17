Agenda Deportiva del 17 de marzo de 2026

Se definen los primeros cruces de Champions Además se cierra la primera fecha de la Segunda División y hay fútbol argentino Atlético de Madrid vs. Brujas Youth League 10:00 Disney+

Villarreal vs. PSG Youth League 12:00 Disney+

Sporting CP vs. Bodo/Glimt Champions League 14:45 ESPN/Disney+

Costa Adeje Tenerife vs. Atlético de Madrid Copa de la Reina 15:00 Disney+

Arsenal vs. Bayer Leverkusen Champions League 17:00 ESPN 5/Disney+

Manchester City vs. Real Madrid Champions League 17:00 ESPN/Disney+

Chelsea vs. PSG Champions League 17:00 ESPN 2/Disney+

Tacuarembó vs. La Luz Segunda División 18:00 DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Lanús vs. Newell’s Old Boys Apertura LPF 19:00 ESPN/Disney+

Central Córdoba vs. Deportivo Riestra Apertura LPF 21:15 TYC Sports

Gimnasia de Medoza vs. Estudiantes de La Plata Apertura LPF 21:15 ESPN/Disney+

Alajuelense vs. Los Angeles FC Concacaf Champions Cup 22:00 Disney+

Urunday Universitario vs. Unión Atlética LUB 21:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

