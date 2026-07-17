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Agenda Deportiva del 17 de julio de 2026

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17/07/2026, 04:00
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Maximiliano Gómez celebra el gol que marcó en el partido entre Nacional y Coquimbo Unido.
Maximiliano Gómez celebra el gol que marcó en el partido entre Nacional y Coquimbo Unido.
Foto: Estefanía Leal.

Dos partidos del Intermedio y Copa Argentina

Nacional vs. Wanderers y Albion vs. Juventud en el fútbol uruguayo

Almirante Brown vs. Estudiantes BA

Primera Nacional
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15:00
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LPF Play

Albion vs. Juventud

Intermedio
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15:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Nueva Chicago vs. Agropecuario

Primera Nacional
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18:00
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LPF Play

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

Copa Argentina
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18:45
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TYC Sports

Nacional vs. Wanderers

Intermedio
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19:30
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Temperley vs. Atlético Rafaela

Primera Nacional
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20:30
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LPF Play

River Plate vs. Aldosivi

Copa Argentina
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21:45
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TYC Sports

Atlético San Luis vs. Cruz Azul

Liga MX
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22:00
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Disney+

Cuartos de final

ATP Gstaad
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05:30
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TYC Sports/Disney+

Cuartos de final

ATP Bastad
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06:00
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TYC Sports/Disney+

Etapa 13

Tour de France
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07:30
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ESPN 2/Disney+

GP de Bélgica

Fórmula Uno
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08:30
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Disney+

Semifinal 1

ATP Umag
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13:30
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TYC Sports/Disney+

Semifinal 2

ATP Umag
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16:00
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TYC Sports/Disney+

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