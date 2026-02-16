Agenda Deportiva del 16 de febrero de 2026

Dos partidos por el Torneo Apertura y LUB Albion ante Cerro y City Torque frente a Juventud. Además Aguada recibe a Hebraica Al Hilal vs. Al Wahda AFC Champions League 15:15 Disney+

Real Sociedad B vs. Málaga LaLiga 2da División 16:30 Disney+

Macclesfield FC vs. Brentford FA Cup 16:30 Disney+

Cagliari vs. Lecce Serie A 16:45 Disney+

Coventry vs. Middlesbrough Championship 17:00 ESPN 5/Disney+

Girona vs. FC Barcelona LaLiga 17:00 DSports/DGO

Argentina vs. Venezuela / Colombia vs. Ecuador / Paraguay vs. Brasil Sudamericano Sub 20 femenino 18:00 DSports/DGO

Deportivo Riestra vs. Newell’s Old Boys Apertura LPF 19:00 Disney+

Albion vs. Cerro Apertura AUF 19:00 DSports/Disney+/Cables

Montevideo City Torque vs. Juventud Apertura AUF 21:30 DSports/Disney+/Cables

Aguada vs. Hebraica Macabi LUB 20:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

