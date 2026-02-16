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El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 16 de febrero de 2026

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16/02/2026, 04:00
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Jugadores de Montevideo City Torque en el estadio Charrúa previo a un partido por la serie Río de la Plata.
Jugadores de Montevideo City Torque en el estadio Charrúa previo a un partido por la serie Río de la Plata.
Foto: MCT

Dos partidos por el Torneo Apertura y LUB

Albion ante Cerro y City Torque frente a Juventud. Además Aguada recibe a Hebraica

Al Hilal vs. Al Wahda

AFC Champions League
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15:15
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Disney+

Real Sociedad B vs. Málaga

LaLiga 2da División
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16:30
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Disney+

Macclesfield FC vs. Brentford

FA Cup
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16:30
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Disney+

Cagliari vs. Lecce

Serie A
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16:45
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Disney+

Coventry vs. Middlesbrough

Championship
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17:00
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ESPN 5/Disney+

Girona vs. FC Barcelona

LaLiga
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17:00
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DSports/DGO

Argentina vs. Venezuela / Colombia vs. Ecuador / Paraguay vs. Brasil

Sudamericano Sub 20 femenino
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18:00
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DSports/DGO

Deportivo Riestra vs. Newell’s Old Boys

Apertura LPF
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19:00
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Disney+

Albion vs. Cerro

Apertura AUF
#

19:00
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DSports/Disney+/Cables

Montevideo City Torque vs. Juventud

Apertura AUF
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21:30
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DSports/Disney+/Cables

Aguada vs. Hebraica Macabi

LUB
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20:15
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VTV+/AntelTV/BasquetPass

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