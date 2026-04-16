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Agenda Deportiva del 16 de abril de 2026

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16/04/2026, 04:00
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Matías Arezo celebra el gol que marcó en el partido entre Independiente Santa Fe y Peñarol por Copa Libertadores.
Matías Arezo celebra el gol que marcó en el partido entre Independiente Santa Fe y Peñarol por Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Uruguay Sub 17 y Peñarol y Juventud por copas

La Celeste enfrenta a Venezuela por un lugar en el Mundial, el aurinegro recibe a Platense y el pedrense visita a Atlético Mineiro

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Peñarol vs. Platense

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