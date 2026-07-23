Academia, plantel y un plan a 2030: así es el primer club femenino de Uruguay

El fútbol femenino gana terreno dentro y fuera de la cancha, y en Uruguay esa tendencia tiene ahora un capítulo inédito: Nostra FC, un club nacido en 2026 con un objetivo único, dedicarse exclusivamente al desarrollo de futbolistas mujeres. A diferencia de la mayoría de las instituciones, que suman un plantel femenino a un club ya existente, Nostra FC se pensó desde cero, con identidad propia

"Nostra FC nace como el primer club uruguayo creado exclusivamente para el desarrollo del fútbol femenino. No somos un deporte anexo de otra institución, sino un proyecto concebido desde cero, con identidad propia y con una planificación estratégica a largo plazo", explicó una de las asesoras del proyecto, Alessandra Mazurkiewicz.

La iniciativa apunta a construir un ecosistema que combine alto rendimiento, formación de juveniles, infraestructura profesional y acciones orientadas al desarrollo social. Detrás de esto está la convicción de que el crecimiento del fútbol femenino requiere modelos de gestión que respondan a sus propias necesidades. "Nuestros recursos, nuestra identidad y nuestra cultura organizacional están diseñados para potenciar a las jugadoras. Aquí el fútbol femenino no es un deporte anexo, sino el corazón del proyecto", sostuvo Mazurkiewicz. Además, señaló que la independencia también permite desarrollar estrategias específicas de financiamiento, marketing y patrocinio enfocadas exclusivamente en esta disciplina.

Dos jugadoras de Nostra FC Foto: Ignacio Sánchez/El País

Estructura pensada para crecer

El club definió desde el comienzo un esquema de trabajo que busque sostenerse en el tiempo. Cuenta con diferentes áreas como son la deportiva, física, médica, psicosocial, educativa y administrativa, además de criterios de planificación presupuestaria, optimización de recursos y diversificación de fuentes de financiamiento. También está inscripto en la Secretaría Nacional del Deporte, lo que permite que empresas puedan canalizar aportes mediante el programa de Comisión de Proyectos Deportivos (Comprode).

La construcción de alianzas con instituciones educativas, organismos y empresas comprometidas con el desarrollo social, la equidad de oportunidades y la generación de impacto positivo forma parte de esa estrategia. Son organizaciones que entienden el deporte como una herramienta de transformación y que, a través de su apoyo, contribuyen a que este modelo sea sostenible en el tiempo.

Atardecer en el entrenamiento de Nostra FC Foto: Ignacio Sánchez/El País

El objetivo es generar un proyecto estable que acompañe el desarrollo deportivo sin perder de vista otros aspectos de la formación."Queríamos libertad para diseñar un modelo acorde a las necesidades del fútbol femenino. Eso nos permite crear una cultura inclusiva y moderna, sin heredar estructuras pensadas para el fútbol masculino", afirmó la asesora del proyecto.

Más que competencia

Además de los planteles mayores y sub 19, que ya participan en la Liga Femenina de la AUF, Nostra FC impulsa una academia donde niñas y adolescentes pueden iniciarse en el deporte dentro de una estructura profesional. La propuesta está abierta tanto para quienes ya tienen experiencia competitiva como para las que dan sus primeros pasos.

La respuesta desde el lanzamiento, según Mazurkiewicz, fue inmediata y cada semana se incorporan nuevas niñas a la academia. "Jugadoras, familias y entrenadores se acercaron con entusiasmo. La idea de una trayectoria clara de desarrollo, desde Sub 11 hasta el plantel mayor, generó gran interés", aseguró.

El proyecto también busca responder a desafíos que exceden lo deportivo, como la falta de infraestructura adecuada, la menor inversión respecto al fútbol masculino, la escasa difusión y las dificultades para profesionalizar la actividad, aspectos que siguen condicionando el crecimiento de las futbolistas uruguayas.

"Hoy la mayoría de las jugadoras divide su día entre el trabajo y el deporte. La exigencia para ellas es doble y la visibilidad sigue siendo muy baja", señaló.

Por eso, entre los próximos pasos aparecen nuevas áreas vinculadas a la educación y la empleabilidad, con la intención de acompañar a las deportistas en distintas etapas de su desarrollo. "Queremos ser un espacio de inclusión, generar referentes femeninos y promover igualdad de género en el deporte", dijo Mazurkiewicz. Y concluyó: "Nos gustaría que, dentro de algunos años, Nostra FC sea reconocido como un motor de cambios estructurales y haber contribuido a formar nuevas generaciones de futbolistas y líderes".

Entrenamiento de Nostra FC Foto: Ignacio Sánchez/El País