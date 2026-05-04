Todos somos Rafa Villanueva

En febrero de 2025, el conductor televisivo Rafa Villanueva protagonizó un siniestro de tránsito al impactar, de noche, contra una moto que circulaba sin luces. El hecho tuvo consecuencias graves. Más que un accidente fortuito, el episodio vuelve a poner el foco en la negligencia vial: conducir sin iluminación adecuada en condiciones de baja visibilidad. La problemática no es aislada. En los últimos días, viví dos situaciones similares: primero en Maldonado y luego en la Ruta 10, donde estuve a punto de embestir motocicletas que circulaban sin luces. En ambos casos, la reacción en el último instante evitó un desenlace trágico.

La escasa visibilidad reduce drásticamente el tiempo de reacción. A esto se suma la falsa percepción de que siempre serán vistos por otros conductores. Sin embargo, la evidencia indica lo contrario: circular sin luces, especialmente de noche, incrementa exponencialmente el riesgo.

El caso de Villanueva no es excepcional. Puede ocurrirle a cualquiera. La responsabilidad, en estos casos, recae en los motociclistas que incumplen las normas básicas de seguridad vial. Rafa, no tuvo la culpa...

