Ya no tienen los mismos colores

AFP

Las dos estrellas de Los Angeles, Kobe Bryant y Shaquille O’Neal, tomaron rumbos diferentes y en la temporada 2004-2005 de la NBA enfrentarán el reto de convertirse en líderes absolutos de dos equipos situados en diferentes caras del continente.

Kobe continuará con Los Angeles Lakers en la Conferencia Oeste, pero O’Neal se fue con los Miami Heat al Este. Y ambos tendrán un mismo objetivo: demostrar cuál de los dos es mejor líder.

Por ocho años O’Neal y Bryant se combinaron para formar uno de los dúos más temibles en la historia de la NBA, que guió a los Lakers a tres campeonatos sucesivos de 2000 a 2002, pero por primera vez en nueve años las dos superestrellas estarán en campos diferentes.

SHAQ. Seguramente a O’Neal le será más fácil poner a sus nuevos compañeros en función de su juego, mientras que a Kobe le costará más adaptarse en la cancha sin la presencia del gigantesco centro.

O’Neal contará en Miami con un excelente tirador de perímetro como Dwyane Wade, de 22 años, que podría jugar un papel similar al que desempeñó Bryant con O’Neal. Se podría entonces ver otro dúo como el de Kobe-Shaq, es decir, un jugador dominante bajo las tablas acompañado por un gran tirador de perímetro.

KOBE. Bryant, en cambio, tendrá una labor más difícil en los Lakers, donde tendrá que convencer a sus compañeros de que realmente tiene madera de líder. Ya no tendrá a O’Neal, Payton y posiblemente tampoco a Karl Malone.

Todo esto ha creado una gran expectativa para el partido que sostendrán Lakers y Heat el 25 de diciembre en Los Angeles.