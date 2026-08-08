Uruguay aseguró su mejor participación en un Sudamericano Femenino e irá por el quinto puesto este domingo

La selección de Uruguay rompió una nueva barrera en el Sudamericano Femenino. La Celeste derrotó a Chile 66-58 y se aseguró su mejor participación histórica en la competición.

Las dirigidas por Gino Alderete tuvieron un primer tiempo soñado, de altísimos porcentajes de tres (10/15) que sostuvieron el goleo sobre todo en el primer cuarto. La Celeste construyó en el segundo en base a una intensa presión, permitió apenas seis puntos y a la alta cifra de afuera le agregó puntos tras pérdidas.

Si bien Uruguay pudo elevar la renta hasta 25 puntos cuando logró mantener altos los números de afuera, Chile elevó pronunciadamente sus números del perímetro, sobre todo en las manos de la ex Defensor Sporting, Javiera Campos. Thiare García además agregó su verticalidad y con un parcial de 16-2, el equipo trasandino logró cerrar solo 12 el tercer cuarto.

La Celeste parecía liquidarlo cuando un triple de Josefina Rivera puso en 15 la diferencia. Pero la roja sobrecargó el bajo con Valentina Ojeda que lideró la reacción para poner a su equipo a cinco unidades. Sin embargo las de Alderete también lo resolvieron con su producción en la pintura, por los puntos de Lara Barbato y Selena Medrick.

Aldana Gayoso y Josefina Rivera fueron las goleadores del equipo celeste, con 14 unidades.

Uruguay consiguió además el primer triunfo en su historia ante las trasandinas en Sudamericanos, en el octavo enfrentamiento.

La Celeste ya aseguró su mejor participación en la historia del torneo y este domingo a las 14:00 horas buscará subir un mojón más ese récord, cuando juegue por el quinto puesto ante Paraguay, ante quien ya perdió en la fase de grupos y a quien nunca le ganó en la historia en nueve enfrentamientos.

Más allá de que la clasificación a la AmeriCup no se consiguió y era utópica, lo hecho por la selección en el torneo refleja un crecimiento al acortar la brecha contra las potencias e intentará por primera vez irse de un Sudamericano con dos triunfos.