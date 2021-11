Estos son los convocados por Rubén Magnano para las Eliminatorias del Mundial 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El técnico de la selección uruguaya de básquetbol, Ruben Magnano, dio a conocer el plantel que luchará por la primera ventana rumbo a conseguir un lugar en el Mundial de básquetbol 2023, el cual tendrá lugar en Filipinas, Japón e Indonesia.

Son 14 los jugadores que se medirán ante la selección de Colombia este 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires: Ángel Arevalo (Zárate Básket de Argentina), Marcos Cabot (Defensor Sporting), Bruno Fitipaldo (Lenovo Tenerife), Joaquín Rodríguez (Obras Basket de Argentina), Santiago Vidal (Biguá) y Agustín Ubal (Barcelona FC) ocuparán los lugares de bases y escoltas.



Para la posición de alero estarán disponibles Martín Rojas (Biguá), Emiliano Serres (Obras Basket de Argentina), Mathías Calfani (Aguada), Juan Ducasse (Hispano Básquet de Argentina), Theo Metzger (Ferro de Argentina), Mauricio Arregui (Goes) y Esteban Batista (Hebraica y Macabi).

La Celeste ocupará un lugar en el Grupo B de las Eliminatorias junto a Brasil, Chile y Colombia y, en caso de quedar entre los tres primeros, avanzará y se enfrentará luego a los tres clasificados de la serie D que integran Estados Unidos, Puerto Rico, México y Cuba.

El viernes 26 Uruguay jugará en el Estadio Obras Sanitarias desde las 15:10 con la vestimenta celeste, mientras que el sábado, desde la misma hora, vestirá el conjunto azul.

Las fechas de las ventanas para las Eliminatorias

La fecha de inicio de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2023 será el 21 de noviembre, siendo la única ventana que se jugará este año. Luego habrá cuatro durante 2022 y la última será en 2023.



Primera ventana: 20 al 30 de noviembre de 2021

Segunda ventana: 21 de febrero al 1° de marzo de 2022

Tercera ventana: 27 de junio al 5 de julio de 2022

Cuarta ventana: 22 al 30 de agosto de 2022

Quinta ventana: 7 al 15 de noviembre de 2022

Sexta ventana: 20 al 28 de febrero de 2023



Primeras 3 ventanas de Uruguay desde NOV21:



25NOV vs Colombia, P. Peñarol

28NOV vs Colombia, Colombia



25FEB22 vs Brasil, Brasil

28FEB22 vs Chile, Chile



30JUN22 vs Brasil, Antel Arena

3JUL22 vs Chile, Antel Arena