El "plan satánico" por el cual Kyrie Irving no quiere vacunarse contra el COVID-19

Kyrie Irving, quien de público conocimiento siempre ha defendido movimientos como el terraplanismo y otras corrientes que proponen orígenes alternativos del mundo, se encuentra entre los 50 jugadores de la NBA que aún no se han vacunado. Por esta razón, su club, Brooklyn Nets ha tomado la decisión de no utilizarlo hasta tanto no sea inoculado.

¿Por qué no se vacuna? Además de haberse mostrado en contra de la vacunación en reiteradas oportunidades, la elección del base estaría fundada en la información de una corriente de usuarios que ha empezado a seguir en sus redes sociales, los cuales plantean que existen sociedades secretas que implantan chips en las vacunas para conectar a población de color a través de una computadora maestra para llevar a cabo "un plan de Satanás".

Esta idea ha fermentado en grupos de la NBA porque en el último tiempo ha empezado a circular desinformación sobre unos microchips que se insertarían con la dosis de las vacunas de Moderna con el fin de observar y controlar a estas personas.

Según un artículo de Matt Sullivan en Rolling Stones, el base perdería 380.000 dólares de sueldo por cada partido del que se ausente.

Su obsesión con las teorías conspirativas

En un podcast de 2017 de sus excompañeros Richard Jefferson y Channing Frye, Irving había planteado: "No es una teoría de la conspiración: la Tierra es plana y la prueba está delante de nuestros ojos". "No quería criticar a la ciencia. No quería empezar una guerra y parecer un loco, pero cuando empecé a buscar por mi cuenta me di cuenta de que no hay una foto real de la Tierra. No tenemos fotos reales de la Tierra, del mismo modo que tampoco hemos estado en la Luna. También es una conspiración", añadió.