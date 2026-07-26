Se definen los últimos dos cupos a la Liguilla de la LDA: mirá todas las posibilidades de la última fecha

La Liga de Ascenso define su Clasificatorio entre lunes y martes, donde aún hay por definir dos cupos a la Liguilla entre cuatro equipos. Recordar que la totalidad del puntaje se arrastra para la siguiente fase, por lo que el torneo no da lugar a especulaciones.

Lagomar y Montevideo cosecharon importantes triunfos el pasado sábado. Ambos igualaron a Urupan con un récord de 6-6, mientras que Larre Borges (5-7) llega una victoria por detrás. El complemento de la penúltima fecha bajó además a Marne de la pelea, que cayó ante el rojo del Mercado.

Si bien Sayago ya está clasificado con un récord de 7-5, su resultado puede tener incidencia en la definición. El de la vía juega el clásico frente a Olimpia como local en el Roberto Moro y de perder podría generar un cuádruple empate en la sexta posición.

Recordar que en esta etapa del certamen no tiene partidos desempate. La paridad se rompe por sistema FIBA, que emula el desempate Olímpico que se usó en el Mundial 2026, por lo que los resultados directos son los que tienen incidencia.

La definición caliente se jugará el martes, donde los cuatro equipos que pelean por la clasificación, serán locales. Larre Borges recibirá al último, Colón (1-11), Lagomar enfrentará a Marne (3-9), Montevideo jugará frente a Stockolmo (9-3) y Urupan se medirá con Tabaré (8-4).

Montevideo con panorama optimista

Si bien el del Mercado no depende de sí mismo, es el mejor parado en los desempates. Si Sayago le gana Olimpia, Montevideo con un triunfo asegura su lugar entre los ocho. Pero en caso de que este pierda, tendrá que ganar y esperar la caída de Urupan. Pero además sabe que si es derrotado Lagomar, entrará incluso perdiendo.

Lagomar a una victoria de la Liguilla

El de la Costa es el único que no necesita de nadie. Si gana estará en la Liguilla, pero si pierde es altamente probable que quede afuera. La única chance que tiene de clasificar cayendo ante Marne, es si Larre Borges es derrotado por Colón y Urupan no puede con Stockolmo.

Urupan apela a una mano de Olimpia o Marne

El pandense complicó sus aspiraciones con la derrota ante Lagomar el sábado, el rival que si entra en el desempate lo complica. Urupan sabe de todas formas que si Sayago pierde con Olimpia depende solo de un triunfo para avanzar. Pero en caso de que el de la vía se imponga en el clásico tiene las siguientes opciones:



Si gana y triunfa además Lagomar, precisa que pierda Montevideo.

Si gana, precisa que pierdan Lagomar y/o Montevideo.

Si pierde, precisa que gane Lagomar y pierda Montevideo.

Si pierde y cae Lagomar, precisa que pierda Montevideo y gane Larre Borges.

Larre Borges reza por un milagro

Si bien el de La Unión tiene el partido a priori más sencillo, es el que la tiene más complicada para entrar a la Liguilla. El cuadriculado no solo rema de atrás en la tabla, sino que además está mal posicionado en los desempates tras caer ante Montevideo y Urupan. A los dirigidos por Joel Pose solo los salva una posibilidad: ganar, que pierdan Lagomar y Montevideo; y que además gane Urupan. Con cualquier otra combinación de resultados, jugará el Reclasificatorio.

Las combinaciones una a una

Ganan Sayago, Lagomar y Montevideo: Montevideo y Lagomar juegan la Liguilla.

En esta combinación son irrelevantes los partidos de Larre Borges y Urupan.

Ganan Lagomar, Montevideo y Urupan; pierde Sayago: Lagomar y Urupan juegan la Liguilla.

En esta combinación es irrelevante el partidos de Larre Borges.

Gana Lagomar y pierde Montevideo: Lagomar y Urupan juegan la Liguilla.

En esta combinación son irrelevantes los partidos de Sayago, Larre Borges y Urupan.

Gana Urupan y pierde Lagomar: Urupan y Montevideo juegan la Liguilla.

En esta combinación son irrelevantes los partidos de Sayago, Larre Borges y Urupan.

Ganan Larre Borges y Montevideo; pierden Lagomar y Urupan: Montevideo y Larre Borges juegan la Liguilla.

En esta combinación es irrelevante el partido de Sayago.

Gana Larre Borges; pierden Lagomar, Montevideo y Urupan: Urupan y Montevideo juegan la Liguilla.

En esta combinación es irrelevante el partido de Sayago.